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В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221
Иран во второй раз на этой неделе обновил антирекорд по жертвам за сутки, скончался 221 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:11
2020-07-09T13:11
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, иран, в мире
ТЕГЕРАН, 9 июл – РИА Новости. Иран
во второй раз на этой неделе обновил антирекорд по жертвам за сутки, скончался 221 человек, сообщила официальный представитель минздрава страны Сима Садат Лари.
В эфире телеканала IRINN представитель минздрава отметила, что за прошедшие сутки удалось выявить 2 079 новых случаев заражения коронавирусом
, скончался 221 человек.
Общее число заразившихся с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о выявлении коронавирусной инфекции COVID-19, достигло 250 458, жертв – 12 305. При этом на данный момент выздоровели 212 176 человек.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован 7 июля – тогда скончались 200 человек, а до этого 5 июля.
Четырнадцатого июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля.
Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся, который произошел после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с возможным массовым скоплением людей.
В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации власти с 5 июля власти ввели обязательное ношение масок в неблагоприятных районах страны, общественных и закрытых местах.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.