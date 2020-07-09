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В Сирию за сутки вернулись 30 беженцев из-за рубежа
Более 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:12
война в сирии
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война в сирии, сирия, дамаск (город), ливан, в мире

В Сирию за сутки вернулись 30 беженцев из-за рубежа

13:12 09.07.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы в лагере Рукбан
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы в лагере Рукбан. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны России в Facebook.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территории Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус" и "Телль-Калах" возвратились 33 беженца (в том числе: женщин – 10, детей – 17). Из Иордании через пункт пропуска "Насиб" вывод беженцев не осуществлялся", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток вывод беженцев не осуществлялся.
Инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Дума (провинция Дамаск), в Джасим и Эль-Харра (провинция Дераа). Специалисты разминировали 2,1 гектара территории, обнаружили и уничтожили 32 взрывоопасных предмета.
Пограничный переход Насиб на сирийско-иорданской границе
Вчера, 11:51Сказано в эфире
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Война в СирииСирияДамаск (город)ЛиванВ мире
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