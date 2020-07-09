В Сирию за сутки вернулись 30 беженцев из-за рубежа

"Другая помощь". Почему СБ ООН не принял резолюцию России по Сирии СБ ООН не поддержал российскую резолюцию по Сирии, касающуюся погранпереходов для доставки гуманитарных грузов. В эфире радио Sputnik эксперт Аббас Джума прокомментировал ситуацию.