https://ria.ru/20200709/1574108871.html
В Сирию за сутки вернулись 30 беженцев из-за рубежа
Более 30 беженцев вернулись в Сирию из Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:12
2020-07-09T13:12
война в сирии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
война в сирии, сирия, дамаск (город), ливан, в мире