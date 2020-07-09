Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574108845.html
Песков переадресовал СК вопрос об отношении к показаниям на глав регионов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Следственному комитету вопрос об отношении следственных органов к показаниям на глав регионов. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:11
андрей турчак
дмитрий песков
владимир путин
псковская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_0:99:2950:1758_1400x0_80_0_0_1018dceeef28c2621113c0600d09df7e.jpg
https://ria.ru/20200709/1574108314.html
псковская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_0:99:2950:1758_1400x0_80_0_0_1018dceeef28c2621113c0600d09df7e.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_219:0:2950:2048_1400x0_80_0_0_7a77bb48628c21266028a534cd6a27af.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/147712/13/1477121354_719:0:2767:2048_1400x0_80_0_0_b8c269f4b876298a9f5464491b7b28ed.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей турчак, дмитрий песков, владимир путин, псковская область, политика

Песков переадресовал СК вопрос об отношении к показаниям на глав регионов

13:11 09.07.2020
186
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Следственному комитету вопрос об отношении следственных органов к показаниям на глав регионов.
Журналисты задали Пескову вопрос, понятна ли президенту РФ Владимиру Путину избирательность следственных органов в вопросе показаний на глав регионов.
"Я не думаю, что можно игнорировать каким-то образом показания, которые указывают на причастность к убийству или на организацию убийства. Не думаю, что такие показания даются на многих", - ответил Песков.
Журналисты уточнили, что на Андрея Турчака, когда он был губернатором Псковской области, давались показания по делу о покушении на журналиста Олега Кашина. "Дело в том, что, безусловно, они должны быть доказаны в суде. Одних показаний недостаточно, поэтому я еще раз говорю, что, опять же, будет следствие, будет суд", - ответил Песков.
"Я переадресую вас, наверное, к Следственному комитету", - добавил он.
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Вчера, 13:06
В Кремле прокомментировали задержание Фургала
710000
Обсудить 0
Андрей ТурчакДмитрий ПесковВладимир ПутинПсковская областьПолитика
Рекомендуем
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Решение об отставке Фургала не принято, заявил Песков
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
ЦИК оценил возможные сроки губернаторских выборов в Хабаровском крае
Тегеран
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали задержание Фургала
Президент РФ Владимир Путин
Песков не исключил, что Путин может поздравить Януковича с юбилеем
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В Сирию за сутки вернулись 30 беженцев из-за рубежа
Сергей Фургал
Жириновский вспомнил о Сталине в связи с задержанием Фургала
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Путин не может заниматься следствием, проводимым по делу Сафронова
Президент РФ Владимир Путин
Путин пока не планирует контактов с руководством Саудовской Аравии
Вид на город Благовещенск
Пять человек претендуют на пост мэра Благовещенска
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В Кремле воздерживаются от оценок работы Фургала на посту губернатора
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что пандемия продолжает отступать
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Задержанные по делу Фургала депутаты раньше руководили "Амурсталью"
Инаугурация губернатора Владимирской области Владимира Сипягина
Владимирский губернатор отказался увольняться из-за дела Фургала
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ: военным приказали осушить лужи перед приездом Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36В Токио отметили рекордный рост числа новых заражений COVID-19
08:36Японские ученые выяснили причину одичания ручных оленей в Наре
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
Лента новостейМолния