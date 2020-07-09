Песков переадресовал СК вопрос об отношении к показаниям на глав регионов

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал Следственному комитету вопрос об отношении следственных органов к показаниям на глав регионов.
Журналисты задали Пескову вопрос, понятна ли президенту РФ Владимиру Путину избирательность следственных органов в вопросе показаний на глав регионов.
"Я не думаю, что можно игнорировать каким-то образом показания, которые указывают на причастность к убийству или на организацию убийства. Не думаю, что такие показания даются на многих", - ответил Песков.
Журналисты уточнили, что на Андрея Турчака, когда он был губернатором Псковской области, давались показания по делу о покушении на журналиста Олега Кашина. "Дело в том, что, безусловно, они должны быть доказаны в суде. Одних показаний недостаточно, поэтому я еще раз говорю, что, опять же, будет следствие, будет суд", - ответил Песков.
"Я переадресую вас, наверное, к Следственному комитету", - добавил он.
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