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Активы Новикомбанка выросли за I полугодие почти на 8%
Активы Новикомбанка по итогам первого полугодия выросли на 7,9% - до 529,74 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:11
новикомбанк
новости компаний - экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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новикомбанк, новости компаний - экономика

Активы Новикомбанка выросли за I полугодие почти на 8%

13:11 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Активы Новикомбанка по итогам первого полугодия выросли на 7,9% - до 529,74 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"Основной драйвер роста активов банка - кредитный портфель реальному сектору - увеличился на 20,9%, достигнув на 1 июля текущего года 402,7 миллиарда рублей. Увеличение показателей произошло несмотря на давление неблагоприятной конъюнктуры, последствия кризисных явлений и повышенную волатильность на рынках.
Рост портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия Ростеха", - говорится в сообщении банка.
По итогам первого полугодия Новикомбанк получил прибыль в размере 8,263 миллиарда рублей, что уже составляет 82% от годовой прибыли Новикомбанка за 2019 год и является историческим рекордом для кредитной организации. Рентабельность капитала Банка (ROE) превысила 30% годовых, это лучший показатель среди ста крупнейших банков страны, для большинства их которых соответствующее значение находится в пределах 8-10% годовых.
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"Активное наращивание кредитного портфеля при грамотном управлении рисками, а значит, минимизации потерь из-за нестабильной ситуации – результат как верно выбранной стратегии, так и профессионального опыта команды банка", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Пресс-служба подчеркивает, что Новикомбанк четвертый год сохраняет лучшее для отрасли соотношение издержек и доходов (показатель cost to income), не превысившее по итогам отчетного периода 25%, что, свидетельствует об эффективном управлении затратами и качественной организации бизнес-процессов, при которых банк несет минимальные затраты на обеспечение своей деятельности. По данному показателю финансовой эффективности, согласно рейтингу авторитетного британского журнала The Banker, Новикомбанк занимает первое место в банковском секторе России по итогам 2019 года.
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