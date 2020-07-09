Активы Новикомбанка выросли за I полугодие почти на 8%

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Активы . Активы Новикомбанка по итогам первого полугодия выросли на 7,9% - до 529,74 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Основной драйвер роста активов банка - кредитный портфель реальному сектору - увеличился на 20,9%, достигнув на 1 июля текущего года 402,7 миллиарда рублей. Увеличение показателей произошло несмотря на давление неблагоприятной конъюнктуры, последствия кризисных явлений и повышенную волатильность на рынках.

Рост портфеля обеспечен за счет целенаправленного кредитования высокотехнологичного сектора экономики, приоритетной поддержки проектов диверсификации и финансирования программ в рамках национальных проектов, в реализации которых активно участвуют предприятия Ростеха", - говорится в сообщении банка.

По итогам первого полугодия Новикомбанк получил прибыль в размере 8,263 миллиарда рублей, что уже составляет 82% от годовой прибыли Новикомбанка за 2019 год и является историческим рекордом для кредитной организации. Рентабельность капитала Банка (ROE) превысила 30% годовых, это лучший показатель среди ста крупнейших банков страны, для большинства их которых соответствующее значение находится в пределах 8-10% годовых.

"Активное наращивание кредитного портфеля при грамотном управлении рисками, а значит, минимизации потерь из-за нестабильной ситуации – результат как верно выбранной стратегии, так и профессионального опыта команды банка", - отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.