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Официальный курс евро на пятницу вырос до 80,41 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,7 копейки - до 80,4134 рубля, курс доллара опустился на 35,79 копейки - до 70,88... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:36
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Официальный курс евро на пятницу вырос до 80,41 рубля

13:36 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты и монеты евро различного достоинства
Банкноты и монеты евро различного достоинства
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Банкноты и монеты евро различного достоинства. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,7 копейки - до 80,4134 рубля, курс доллара опустился на 35,79 копейки - до 70,88 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, уменьшилась по сравнению с показателем на четверг на 19,36 копейки, составив 75,17 рубля.
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