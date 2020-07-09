https://ria.ru/20200709/1574108700.html
Официальный курс евро на пятницу вырос до 80,41 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, вырос на 0,7 копейки - до 80,4134 рубля, курс доллара опустился на 35,79 копейки - до 70,88... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:36
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