Собянин заявил, что пандемия продолжает отступать

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новых вспышек заболеваемости COVID-19 в Москве не произошло, пандемия продолжает отступать, заявил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать. По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза", - сообщил Собянин.
Вместе с тем мэр добавил, что 5 июля в столице было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии. По словам Собянина, позитивные тенденции позволили перейти к следующему этапу снятия ограничений в столице.
"Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок", - отметил он.
Кроме того, сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены после того, как в мэрии убедятся, что "никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад."
"Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором", - добавил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.