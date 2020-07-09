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Распространение нового коронавируса
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Собянин заявил, что пандемия продолжает отступать
Новых вспышек заболеваемости COVID-19 в Москве не произошло, пандемия продолжает отступать, заявил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:08
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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РИА Новости
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), сергей собянин, москва, общество

Собянин заявил, что пандемия продолжает отступать

13:08 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новых вспышек заболеваемости COVID-19 в Москве не произошло, пандемия продолжает отступать, заявил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.
"Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать. По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза", - сообщил Собянин.
Вместе с тем мэр добавил, что 5 июля в столице было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии. По словам Собянина, позитивные тенденции позволили перейти к следующему этапу снятия ограничений в столице.
"Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок", - отметил он.
Кроме того, сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены после того, как в мэрии убедятся, что "никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад."
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
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"Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором", - добавил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Сергей СобянинМоскваОбщество
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