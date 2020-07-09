Собянин заявил, что пандемия продолжает отступать

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Новых вспышек заболеваемости COVID-19 в Новых вспышек заболеваемости COVID-19 в Москве не произошло, пандемия продолжает отступать, заявил мэр Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. Пандемия продолжает отступать. По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза", - сообщил Собянин.

Вместе с тем мэр добавил, что 5 июля в столице было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии. По словам Собянина, позитивные тенденции позволили перейти к следующему этапу снятия ограничений в столице.

"Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок", - отметил он.

Кроме того, сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены после того, как в мэрии убедятся, что "никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад."

"Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором ", - добавил мэр.