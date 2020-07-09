Путин не может заниматься следствием, проводимым по делу Сафронова

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не может заниматься следствием, которое ведется в отношении отдельно взятых граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о деле советника главы "Роскоcмоса" Ивана Сафронова.
"Сейчас ведется следствие. И президент просто не может заниматься следствием, которое ведут в отношении отдельно взятых граждан, даже таких известных граждан, как очень известный и очень талантливый журналист и ваш коллега Сафронов. Кроме того, это следствие, естественно, в силу озвученных обвинений осуществляется в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.
7 июля, 22:44Сказано в эфиреЖурналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. Что происходит?В Москве задержан и арестован на два месяца советник генерального директора "Роскосмоса" Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене. По информации ФСБ, он передавал сведения, содержащие государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
8 июля, 15:01Защита обжаловала арест Ивана Сафронова