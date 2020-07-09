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Путин не может заниматься следствием, проводимым по делу Сафронова
Президент РФ Владимир Путин не может заниматься следствием, которое ведется в отношении отдельно взятых граждан, заявил пресс-секретарь главы государства... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:07
иван сафронов
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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иван сафронов, задержание советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, владимир путин, сша, происшествия

Путин не может заниматься следствием, проводимым по делу Сафронова

13:07 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСоветник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не может заниматься следствием, которое ведется в отношении отдельно взятых граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о деле советника главы "Роскоcмоса" Ивана Сафронова.
"Сейчас ведется следствие. И президент просто не может заниматься следствием, которое ведут в отношении отдельно взятых граждан, даже таких известных граждан, как очень известный и очень талантливый журналист и ваш коллега Сафронов. Кроме того, это следствие, естественно, в силу озвученных обвинений осуществляется в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.
Советник главы Роскосмоса Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы
7 июля, 22:44Сказано в эфире
Журналиста Ивана Сафронова обвиняют в госизмене. Что происходит?В Москве задержан и арестован на два месяца советник генерального директора "Роскосмоса" Иван Сафронов. Его подозревают в государственной измене. По информации ФСБ, он передавал сведения, содержащие государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО.
Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ, советник главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
В издательском доме "Коммерсант" обвинения в госизмене в адрес Сафронова сочли абсурдными, отметив, что он был настоящим патриотом, который писал про армию и космос. "Ведомости" выступили с требованием, чтобы все обстоятельства дела Сафронова были рассмотрены непредвзято и с неукоснительным соблюдением закона.
Иван Сафронов в Лефортовском суде
8 июля, 15:01
Защита обжаловала арест Ивана Сафронова
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Иван СафроновЗадержание советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковВладимир ПутинСШАПроисшествия
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