Путин не может заниматься следствием, проводимым по делу Сафронова

"Сейчас ведется следствие. И президент просто не может заниматься следствием, которое ведут в отношении отдельно взятых граждан, даже таких известных граждан, как очень известный и очень талантливый журналист и ваш коллега Сафронов. Кроме того, это следствие, естественно, в силу озвученных обвинений осуществляется в закрытом режиме", - сказал Песков журналистам.