Путину будут докладывать о настроении в СМИ в свете задержания Сафронова

Журналист спросил, информируют ли президента о напряженности в журналистской отрасли в связи с делом Ивана Сафронова, а также в связи с задержаниями, приговорами и следственными действиями в отношении журналистов.

"Безусловно, настроение отрасли - это то, что, безусловно, должно и будет докладываться президенту. И те взгляды, которые озвучивают представители отрасли тоже, безусловно, это будет доводиться до сведения президента", - ответил Песков.

Песков отметил, что не может говорить о какой-то реакции президента.

Во вторник Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября по делу о госизмене. По информации ФСБ , советник главы " Роскосмоса Дмитрия Рогозина подозревается в передаче секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО . Защита Сафронова заявила, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США . По утверждению защиты, Сафронов считает, что дело связано с одной из его статей в газете "Коммерсант". Вину он не признает.

Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого Сафронов трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.