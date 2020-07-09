https://ria.ru/20200709/1574108129.html
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:04
2020-07-09T13:04
андрей деркач
донбасс
петр порошенко
верховная рада украины
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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Владимир Федотов
Странно слышать из уст Пескова: я не знаю, я не знаю о чем Вы говорите и т.д.
176
Von Stirliz
Ну, да, ютюб они не смотрят, ничего не знают. Но. в принципе, это даже не интересно. Странно его удивление тем, КАК могли сделать запись. Защищенная линия или нет, но поставить жучок на украинской стороне, по-моему, вообще не проблема. В конечном счете-то, звуки из трубки в незашифрованном виде раздаются!
153
53
донбасс
украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей деркач, донбасс, петр порошенко, верховная рада украины, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире