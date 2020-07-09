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В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:04
андрей деркач
донбасс
петр порошенко
верховная рада украины
дмитрий песков
владимир путин
украина
в мире
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Странно слышать из уст Пескова: я не знаю, я не знаю о чем Вы говорите и т.д.
176
Ну, да, ютюб они не смотрят, ничего не знают. Но. в принципе, это даже не интересно. Странно его удивление тем, КАК могли сделать запись. Защищенная линия или нет, но поставить жучок на украинской стороне, по-моему, вообще не проблема. В конечном счете-то, звуки из трубки в незашифрованном виде раздаются!
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донбасс
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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андрей деркач, донбасс, петр порошенко, верховная рада украины, дмитрий песков, владимир путин, украина, в мире

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

13:04 09.07.2020
174932
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее сообщалось, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач в четверг обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Порошенко с Путиным от 30 апреля 2015 года, в которых они обсуждали минские переговоры по Донбассу и то, как тогдашнему украинскому президенту работается на этом посту.
"Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным... Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли в Кремле об опубликованных Деркачем записях.
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Обсудить 53
Андрей ДеркачДонбассПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныДмитрий ПесковВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Странно слышать из уст Пескова: я не знаю, я не знаю о чем Вы говорите и т.д.
9 июля, 14:29
ВФВладимир Федотов
1121528039
Ну, да, ютюб они не смотрят, ничего не знают. Но. в принципе, это даже не интересно. Странно его удивление тем, КАК могли сделать запись. Защищенная линия или нет, но поставить жучок на украинской стороне, по-моему, вообще не проблема. В конечном счете-то, звуки из трубки в незашифрованном виде раздаются!
9 июля, 13:37
Von Stirliz
1031113134
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