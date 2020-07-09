В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

"Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. То есть вы имеете в виду, что он опубликовал запись разговора президента Порошенко с Путиным... Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, известно ли в Кремле об опубликованных Деркачем записях.