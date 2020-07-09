Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574107953.html
Путин пока не планирует контактов с руководством Саудовской Аравии
Разговора президента России Владимир Путина с визави из Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК+ пока не планируется, сообщал журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:03
опек
дмитрий песков
владимир путин
саудовская аравия
ирак
габон
ангола
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1400x0_80_0_0_171bd33a1442551c0462a67799fa72cf.jpg
саудовская аравия
ирак
габон
ангола
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:50:2985:1729_1400x0_80_0_0_171bd33a1442551c0462a67799fa72cf.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_52386106a5c156244cd788932c69ca86.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570024908_403:0:2450:2047_1400x0_80_0_0_d1d32b8d727d12a34a9129fee378333a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
опек, дмитрий песков, владимир путин, саудовская аравия, ирак, габон, ангола, политика

Путин пока не планирует контактов с руководством Саудовской Аравии

13:03 09.07.2020
1801
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Разговора президента России Владимир Путина с визави из Саудовской Аравии в преддверии встречи ОПЕК+ пока не планируется, сообщал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Нет, пока нет в планах разговора с визави в Саудовской Аравии у президента, таких планов пока нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
На 14 июля запланировано проведение заседания технического комитета экспертов ОПЕК+ (JTC), а министерского мониторингового комитета (JMMC) - на 15 июля.
Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.
При этом страны, недовыполнявшие свои обязательства в мае и июне, обязались компенсировать это в июле-сентябре. Среди них назывались Ирак, Казахстан, Нигерия, Ангола, Габон.
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
6 июня, 10:28
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
511103
Обсудить 0
ОПЕКДмитрий ПесковВладимир ПутинСаудовская АравияИракГабонАнголаПолитика
Рекомендуем
Нефтяная качалка
WSJ: нефть может подорожать до 150 долларов за баррель
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,31 доллара за баррель
Слитки золота
Цена золота обновила максимум с 2011 года
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent снизились до 42,93 доллара за баррель
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индия и Китай проведут новый раунд консультаций по пограничным вопросам
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит с Памфиловой итоги голосования по поправкам
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Песков ответил на сообщение о разговоре Путина и Лукашенко об объединении
Посетительница в гипермаркете Ашан на Калужском шоссе
ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России
Президент США Дональд Трамп на заводе по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хакберри, США
Не выдержал конкуренции: Европа и Азия отказываются от американского СПГ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал СК вопрос об отношении к показаниям на глав регионов
Ная Ривера
СМИ: актриса из сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
Лента новостейМолния