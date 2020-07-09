Путин пока не планирует контактов с руководством Саудовской Аравии

"Нет, пока нет в планах разговора с визави в Саудовской Аравии у президента, таких планов пока нет", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на два месяца, а 6 июня это условие было продлено на июль. Далее объем сокращений снизится до 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года и 5,8 миллиона - до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для РФ и Саудовской Аравии - показатель в 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.