Путин обсудит с Памфиловой итоги голосования по поправкам

"Сегодня встретится с Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции. Разговор пойдет о голосовании по изменениям в конституцию состоявшемся. Собственно, такое подведение итогов, и обмен информацией, и информирование президента о том, как проходило это голосование, в деталях со стороны руководителя Центризбиркома", - сказал Песков.