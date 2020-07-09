Путин обсудит с Памфиловой итоги голосования по поправкам

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет встречу с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой, которая в деталях расскажет, как проходило голосование по поправкам к конституции, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня встретится с Эллой Памфиловой в режиме видеоконференции. Разговор пойдет о голосовании по изменениям в конституцию состоявшемся. Собственно, такое подведение итогов, и обмен информацией, и информирование президента о том, как проходило это голосование, в деталях со стороны руководителя Центризбиркома", - сказал Песков.
Также Песков рассказал, что у президента после этого запланировано заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ). "Традиционное, достаточно больше мероприятие. О результатах деятельности АСИ в 2019 году и проектах, инициативах в 2020 году доложит Светлана Чупшева - гендиректор агентства", - отметил пресс-секретарь президента.
Он рассказал, что "будет разговор по национальному рейтингу, состоянию инвестклимата". "В Москве расскажет (мэр столицы Сергей) Собянин, в Забайкальском крае расскажет (глава региона Александр) Осипов, в Республике Башкортостан расскажет (глава региона Радий) Хабиров", - отметил Песков.
По словам Пескова, будет также серия других выступающих, в том числе глава "Глонасса" Александр Гурко, будет затронута тема платформы "Автодата".
После этого президент непублично пообщается с руководством АСИ. "И еще несколько встреч и совещаний на вторую половину дня закрытого характера запланировано у президента", - заключил Песков.