"Росэксимбанк" профинансирует поставку российских товаров в Белоруссию

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. АО "Росэксимбанк" (входит в Группу РЭЦ) и ОАО "АСБ "Беларусбанк" подписали соглашение о привлечении кредита в размере 30 миллионов евро для финансирования и рефинансирования расчетов корпоративных клиентов белорусского банка в рамках торговых контрактов, заключенных с российскими поставщиками на конкурентных условиях, сообщает пресс-служба Российского экспортного центра.
Как отметили в пресс-службе, реализация сделки позволит укрепить торгово-экономические связи двух стран, а также создать стимул для развития сотрудничества между белорусскими и российскими компаниями.
"ОАО "АСБ "Беларусбанк" является крупнейшим банком Беларуси, активным участником внешнеэкономической деятельности и надежным партнером АО "Российский экспортный центр", предлагая своим клиентам широкий спектр услуг в сфере торгового финансирования и поддерживая, в том числе, торговые обороты своих корпоративных клиентов с контрагентами из РФ, - приводится в сообщении комментарий исполняющего обязанности председателя правления "Росэксимбанка" Романа Смагина.