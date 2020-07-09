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ГД приняла закон о повышении пенсий по утере кормильца родным военных
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла правительственный закон о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:57
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россия, госдума рф, общество

ГД приняла закон о повышении пенсий по утере кормильца родным военных

12:57 09.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла правительственный закон о повышениях пенсий по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных.
Закон повышает пенсии по утере кормильца нетрудоспособным членам семей погибших военных. Всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих (сотрудников, лиц, уволенных с военной и иной приравненной к ней службы) к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца предлагается устанавливать повышения.
Поясняется, что несмотря на то, что законодательством определено 13 льготных категорий граждан, имеющих право на получение повышений пенсии по случаю потери кормильца, судами принимаются решения только по трем категориям: это члены семей умерших (погибших) Героев, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
"В целях снятия социальной напряженности среди членов семей погибших (умерших) военнослужащих законопроектом, исходя из судебной практики, предлагается всем нетрудоспособным членам семей погибших (умерших) военнослужащих к назначаемой им пенсии по случаю потери кормильца устанавливать повышения, которые предусмотрены статьей 45 закона No 4468-1 для соответствующих льготных категорий их кормильцев", - говорится в пояснительной записке.
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