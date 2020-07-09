В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч

За последние сутки было зафиксировано 2657 случаев инфицирования. В общей сложности в Индонезии выявлено 70 736 случаев коронавируса, число летальных исходов составляет 3 417 (+58 за сутки). Отмечается, что излечились в общей сложности свыше 32 тысяч заболевших.