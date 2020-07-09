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Распространение нового коронавируса
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В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч
Суточный прирост случаев COVID-19 в Индонезии впервые с начала эпидемии составил более двух тысяч, в общей сложности заразились свыше 70 тысяч человек, сообщает РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:54
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, индонезия, в мире

В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 70 тысяч

12:54 09.07.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Суточный прирост случаев COVID-19 в Индонезии впервые с начала эпидемии составил более двух тысяч, в общей сложности заразились свыше 70 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
За последние сутки было зафиксировано 2657 случаев инфицирования. В общей сложности в Индонезии выявлено 70 736 случаев коронавируса, число летальных исходов составляет 3 417 (+58 за сутки). Отмечается, что излечились в общей сложности свыше 32 тысяч заболевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗИндонезияВ мире
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