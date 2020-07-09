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Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК
Госдума приняла закон, упрощающий структуру управления "дочками" госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:53
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госдума рф, экономика

Госдума приняла закон об упрощении управления "дочками" предприятий ОПК

12:53 09.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации / Здание Государственной думы Российской Федерации
Здание Государственной думы Российской Федерации
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной думы Российской Федерации /
Здание Государственной думы Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госдума приняла закон, упрощающий структуру управления "дочками" госпредприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Согласно действующим правилам, дочерние акционерные общества (АО) головных организаций интегрированных структур ОПК, 100% акций которых находится в собственности РФ, не могут иметь в качестве единственного участника (учредителя, акционера) другое хозобщество, состоящее из одного лица, если иное не установлено законом.
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Закон, разработанный правительством РФ, дает такую возможность дочерним структурам госпредприятий ОПК. Соответствующее изменение вносится в статью 21 закона "О промышленной политике в РФ".
Оно упрощает структуру органов управления "дочками" предприятий ОПК и, как следствие, сокращает сроки принятия решений при выполнении заданий гособоронзаказа, реализации мероприятий военно-технического сотрудничества и стратегии развития предприятий.
Это позволит принимать основные, системные решения по ряду вопросов, в том числе связанных с исполнением гособоронзаказа, без учета необходимости формально соблюдать сроки подготовки, созыва и проведения заседаний советов директоров и общих собраний акционеров дочерних обществ, отмечается в пояснительной записке к закону.
Закон должен вступить в силу через 10 дней после официальной публикации.
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