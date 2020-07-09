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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574107304.html
Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 84
Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 81 до 84, сообщила администрация региона. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:53
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
владимирская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, владимирская область, общество

Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 84

12:53 09.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Количество летальных случаев среди пациентов с коронавирусной инфекцией во Владимирской области за сутки выросло с 81 до 84, сообщила администрация региона.
По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 8 июля их число выросло до 81.
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"За период наблюдения в области отмечены 84 летальных случая. Выздоровели в регионе 3526 пациентов с коронавирусом, в том числе за 8 июля - 146 человек", - говорится в сообщении.
В инфекционных госпиталях региона сейчас находятся 473 пациента с коронавирусом.
За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 172 человека, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 93 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 20 пациентов с ОРВИ и 621 – с пневмонией.
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 4785 случаев заражения COVID-19.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьОбщество
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