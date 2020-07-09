Во Владимирской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 84

По данным на 8 июня, во Владимирской области умерли 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. К 8 июля их число выросло до 81.

"За период наблюдения в области отмечены 84 летальных случая. Выздоровели в регионе 3526 пациентов с коронавирусом, в том числе за 8 июля - 146 человек", - говорится в сообщении.

За сутки с признаками острых респираторных вирусных инфекций за медицинской помощью обратились 172 человека, у всех - среднетяжёлые и тяжёлые формы, госпитализированы 93 пациента с признаками внебольничной пневмонии. Всего на стационарном лечении находятся 20 пациентов с ОРВИ и 621 – с пневмонией.