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В ОП оценили ситуацию с психоневрологическими интернатами
Пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость реформирования системы психоневрологических интернатов и закона о распределенной опеке, сообщила член... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:52
2020-07-09T12:52
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Пандемия коронавируса
продемонстрировала необходимость реформирования системы психоневрологических интернатов и закона о распределенной опеке, сообщила член Общественной палаты РФ, актриса Ксения Алферова.
"Психоневрологические интернаты, все мы знаем, представляют огромную скученность, поэтому пандемия коронавирусная, она проявила проблему вот этой скученности. Потому что и обычный грипп, и простуда, естественно, там распространяются с большой скоростью, всегда так было, это не новость", - рассказала Алферова на круглом столе "Участие НКО в период пандемии в государственной политике по защите семьи и детства", отметив, что с коронавирусом ситуация особенно обострилась.
Сейчас, по словам члена ОП РФ, появился опыт, демонстрирующий "необходимость реформирования системы психоневрологических интернатов и закона о распределенной опеке".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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