В ОП оценили ситуацию с психоневрологическими интернатами

"Психоневрологические интернаты, все мы знаем, представляют огромную скученность, поэтому пандемия коронавирусная, она проявила проблему вот этой скученности. Потому что и обычный грипп, и простуда, естественно, там распространяются с большой скоростью, всегда так было, это не новость", - рассказала Алферова на круглом столе "Участие НКО в период пандемии в государственной политике по защите семьи и детства", отметив, что с коронавирусом ситуация особенно обострилась.