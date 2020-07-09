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В ОП оценили ситуацию с психоневрологическими интернатами
Пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость реформирования системы психоневрологических интернатов и закона о распределенной опеке, сообщила член... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:52
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общественная палата рф, общество

В ОП оценили ситуацию с психоневрологическими интернатами

12:52 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Пандемия коронавируса продемонстрировала необходимость реформирования системы психоневрологических интернатов и закона о распределенной опеке, сообщила член Общественной палаты РФ, актриса Ксения Алферова.
"Психоневрологические интернаты, все мы знаем, представляют огромную скученность, поэтому пандемия коронавирусная, она проявила проблему вот этой скученности. Потому что и обычный грипп, и простуда, естественно, там распространяются с большой скоростью, всегда так было, это не новость", - рассказала Алферова на круглом столе "Участие НКО в период пандемии в государственной политике по защите семьи и детства", отметив, что с коронавирусом ситуация особенно обострилась.
Сейчас, по словам члена ОП РФ, появился опыт, демонстрирующий "необходимость реформирования системы психоневрологических интернатов и закона о распределенной опеке".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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