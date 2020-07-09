Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа. К такому решению пришел оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Как рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, в августе, скорее всего, начнутся полеты в страны СНГ.
"До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты", - сказал он.
По его словам, это даст возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема.
Пока же Минтранс оценит готовность российских аэропортов к возобновлению авиасообщения. О результатах проверки доложат правительству до 13 июля.
"Вернуть ваучерами"
Накануне правительство утвердило постановление, разрешающее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.
Так, в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения компания сможет изменить условия договора или отменить вылет и вернуть клиенту деньги.
Если пассажир откажется от перелета, перевозчик больше не будет обязан доставить его в пункт назначения. Тем не менее, в течении трех лет с даты отправления рейса авиакомпания будет принимать потраченную клиентом сумму в счет оплаты новых услуг.
Прекращение авиасообщения
Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.
Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее подчеркивал, что говорить о точных сроках возобновления воздушного сообщения пока не приходится. Он отметил, что в некоторых государствах фиксируют новые очаги вспышек инфекции и ситуация остается нестабильной.