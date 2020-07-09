Россия откроет международное авиасообщение в два этапа

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Авиасообщение между Авиасообщение между Россией и другими странами будут восстанавливать в два этапа. К такому решению пришел оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса

Как рассказал президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев, в августе, скорее всего, начнутся полеты в страны СНГ.

"До 1 августа никаких международных полетов Росавиация не планирует, они запрещены. Но 27 июля, по нашим данным, терминал D "Шереметьево" будет подготавливаться к полетам. Возможно, где-то в августе начнутся международные полеты", - сказал он.

По его словам, это даст возможность летать в те страны, где эпидемиологическая обстановка для граждан будет приемлема.

Пока же Минтранс оценит готовность российских аэропортов к возобновлению авиасообщения. О результатах проверки доложат правительству до 13 июля.

"Вернуть ваучерами"

Накануне правительство утвердило постановление , разрешающее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.

Так, в случае чрезвычайной ситуации или угрозы ее возникновения компания сможет изменить условия договора или отменить вылет и вернуть клиенту деньги.

Если пассажир откажется от перелета, перевозчик больше не будет обязан доставить его в пункт назначения. Тем не менее, в течении трех лет с даты отправления рейса авиакомпания будет принимать потраченную клиентом сумму в счет оплаты новых услуг.

Прекращение авиасообщения

Весной из-за пандемии коронавируса Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют рейсы, которыми граждан вывозят из-за границы, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.