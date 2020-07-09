Отели получат средства на выполнение требований Роспотребнадзора

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму с 15 июля 2020 года начнёт выплачивать единовременное пособие в 15 тысяч рублей гостиницам с фондом до 100 номеров на дополнительные затраты, связанные с новыми требованиями Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
В ходе онлайн-дискуссии "Перезагрузка внутреннего туризма и поддержка бизнеса" она рассказала, что одна из мер государственной поддержки касается того, чтобы помочь гостиницам до 100 номеров запустить работу в этом курортном сезоне и выполнить требования Роспотребнадзора.
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"Такие классифицированные гостиницы смогут получить единовременную выплату по 15 тысяч рублей на закупку всего необходимого для начала своей работы, а также получить по 6,5 тысяч рублей на каждого из своих сотрудников", - пояснила Догузова.
Руководитель Ростуризма уточнила, что сделать это можно будет начиная с 15 июля в личном кабинете налогоплательщика, и выразила надежду, что такая мера поддержит небольшие гостиницы в это непростое время.