Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200709/1574107045.html
Отели получат средства на выполнение требований Роспотребнадзора
Федеральное агентство по туризму с 15 июля 2020 года начнёт выплачивать единовременное пособие в 15 тысяч рублей гостиницам с фондом до 100 номеров на... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:15
зарина догузова
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156287/84/1562878445_0:153:3079:1885_1400x0_80_0_0_5bb2595b655382ab5e8fe1b0516f9387.jpg
https://ria.ru/20200706/1573954869.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156287/84/1562878445_0:153:3079:1885_1400x0_80_0_0_5bb2595b655382ab5e8fe1b0516f9387.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156287/84/1562878445_344:0:3073:2047_1400x0_80_0_0_6abda09bcefb660db1128ef4829bff7b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156287/84/1562878445_685:0:2732:2047_1400x0_80_0_0_820a837a170746ea6bef37c507d4ae51.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зарина догузова, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Отели получат средства на выполнение требований Роспотребнадзора

13:15 09.07.2020
189
© РИА Новости / Виталий ТимкивОтель
Отель
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Отель . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Федеральное агентство по туризму с 15 июля 2020 года начнёт выплачивать единовременное пособие в 15 тысяч рублей гостиницам с фондом до 100 номеров на дополнительные затраты, связанные с новыми требованиями Роспотребнадзора, заявила глава ведомства Зарина Догузова.
В ходе онлайн-дискуссии "Перезагрузка внутреннего туризма и поддержка бизнеса" она рассказала, что одна из мер государственной поддержки касается того, чтобы помочь гостиницам до 100 номеров запустить работу в этом курортном сезоне и выполнить требования Роспотребнадзора.
Олимпийский парк в Имеретинской низменности Адлерского района города Сочи
6 июля, 15:47Туризм
В Сочи появилась сеть отелей "умного туризма"
"Такие классифицированные гостиницы смогут получить единовременную выплату по 15 тысяч рублей на закупку всего необходимого для начала своей работы, а также получить по 6,5 тысяч рублей на каждого из своих сотрудников", - пояснила Догузова.
Руководитель Ростуризма уточнила, что сделать это можно будет начиная с 15 июля в личном кабинете налогоплательщика, и выразила надежду, что такая мера поддержит небольшие гостиницы в это непростое время.
000005
Обсудить 0
Зарина ДогузоваНовости - ТуризмФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Рекомендуем
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала семь нарушений перемирия в Сирии за сутки
Президент Украины Владимир Зеленский
СМИ: военным приказали осушить лужи перед приездом Зеленского
Сирийские беженцы в лагере Рукбан
В Сирию за сутки вернулись 30 беженцев из-за рубежа
Президент РФ Владимир Путин
Песков не исключил, что Путин может поздравить Януковича с юбилеем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин заявил, что пандемия продолжает отступать
Вид на Сеул
В Южной Корее ищут мэра Сеула
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков переадресовал СК вопрос об отношении к показаниям на глав регионов
Тегеран
В Иране число жертв коронавируса за сутки составило 221
Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло почти 30,8 тысячи
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле не видят связи между убийством россиянина в Вене и Кадыровым
Чебоксары
На пост главы Чувашии претендуют десять человек
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Песков ответил на сообщение о разговоре Путина и Лукашенко об объединении
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Решение об отставке Фургала не принято, заявил Песков
Мумбаи, Индия
Саммит ЕС-Индия пройдет в режиме видеоконференции 15 июля
Место убийства в городе Герасдорф недалеко от Вены
В МИД Австрии прокомментировали расследование убийства чеченца под Веной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:33Цены на нефть марки Brent опустились до 42,02 доллара за баррель
08:33Полиция застрелила самого разыскиваемого преступника в Индии
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
Лента новостейМолния