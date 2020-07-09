Исторический музей выложил в Сеть более миллиона оцифрованных экспонатов

"Исторический музей ведет планомерную работу над оцифровкой и публикацией своих коллекций. На сегодняшний день количество изображений музейных предметов и экспонатов, выложенных в открытый доступ, достигло одного миллиона", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Подготовка предметов к публикации – трудоемкий процесс, в котором участвует не один специалист. Сначала хранитель вносит в базу данных информацию о музейном предмете или актуализирует уже имеющиеся сведения. После этого происходит оцифровка памятника, которая имеет свои сложности, особенно если предмет имеет большой размер или вес, как например, ковер или сундук. Оцифровка коллекций нескольких отделов музея уже завершена, в других – работы продолжаются, но в ближайшие годы мы планируем выложить в открытый доступ всю пятимиллионную коллекцию музея", - цитирует пресс-служба директора музея Алексея Левыкина.