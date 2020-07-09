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Исторический музей выложил в Сеть более миллиона оцифрованных экспонатов
Государственный исторический музей выложил в открытый доступ более миллиона оцифрованных экспонатов, что составляет одну пятую часть коллекции, сообщила... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:03
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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новости культуры, выставки, музеи, исторический музей

Исторический музей выложил в Сеть более миллиона оцифрованных экспонатов

14:03 09.07.2020
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© Фото : A.SavinИнтерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве
Интерьер главного здания Государственного исторического музея в Москве
© Фото : A.Savin
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Государственный исторический музей выложил в открытый доступ более миллиона оцифрованных экспонатов, что составляет одну пятую часть коллекции, сообщила пресс-служба музея в четверг.
"Исторический музей ведет планомерную работу над оцифровкой и публикацией своих коллекций. На сегодняшний день количество изображений музейных предметов и экспонатов, выложенных в открытый доступ, достигло одного миллиона", - говорится в сообщении пресс-службы.
В электронном каталоге на сайте музея доступно собрание фонда "Драгоценных металлов", а также большинство памятников "Фонда музея Ленина". Коллекции отделов "Металлы", "Оружие", "Керамика и стекло" также полностью оцифрованы, ждут публикации на сайте, добавили в пресс-службе.
"Подготовка предметов к публикации – трудоемкий процесс, в котором участвует не один специалист. Сначала хранитель вносит в базу данных информацию о музейном предмете или актуализирует уже имеющиеся сведения. После этого происходит оцифровка памятника, которая имеет свои сложности, особенно если предмет имеет большой размер или вес, как например, ковер или сундук. Оцифровка коллекций нескольких отделов музея уже завершена, в других – работы продолжаются, но в ближайшие годы мы планируем выложить в открытый доступ всю пятимиллионную коллекцию музея", - цитирует пресс-служба директора музея Алексея Левыкина.
На сайте музея ведутся работы по улучшению навигации и оптимизации поисковых запросов, добавлены разделы "Персоналии" и "Исторические события", в базу постепенно вводятся ключевые слова для удобства поиска, заключили в пресс-службе.
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