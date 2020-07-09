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Депутат Рады обнародовал, как он утверждает, разговор Порошенко и Путина
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора, который, как он утверждает, состоялся 30 апреля 2015 года... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T14:05
петр порошенко
верховная рада украины
минск
сша
украина
в мире
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До телефонного аппарата по спецсвязи, а в телефонный аппарат или рядом уже можно и жучок смонтировать ))
19
ну, если учесть, что разговоры между первыми лицами стран идут по спец связи..то ДААААА, журналисты просто подслушали и слили))) Самим не смешно)))
14
7
минск
сша
украина
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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петр порошенко, верховная рада украины, минск, сша, украина, в мире

Депутат Рады обнародовал, как он утверждает, разговор Порошенко и Путина

12:46 09.07.2020 (обновлено: 14:05 09.07.2020)
12748
© РИА Новости / Николай Лазаренко / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко
Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Николай Лазаренко
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин и президент Украины Петр Порошенко . Архивное фото
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора, который, как он утверждает, состоялся 30 апреля 2015 года между тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным.

"Эти записи нам передали журналисты-расследователи, имеющие всю информацию, и мы передали эти документы уже сегодня в правоохранительные органы", — сказал Деркач на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина".

На записи человек с голосом, похожим на голос Порошенко, предлагает собеседнику, голос которого похож на голос Путина, более конструктивно подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске.

"Я считаю, что мы с Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату", — говорит якобы Порошенко.

Он добавил, что готов подумать об экономическом взаимодействии с Россией, потому что "там ситуация правда очень хреновая", а также рассказал, что проект размещения в Донбассе миротворцев "не вызывает большого энтузиазма у западных партнеров". Кроме того, он поздравил собеседника с наступающим Первым мая.
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Человек, голос которого похож на голос Путина, со своей стороны, поинтересовался, как украинскому президенту работается на его посту. Собеседники также обменялись шутками, а затем тепло простились.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с опубликованной Деркачем записью.
"Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. <...> Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись", — сказал он.
Ранее Деркач уже обнародовал записи телефонных разговоров, которые Порошенко якобы вел с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом. Как утверждает депутат, эти материалы свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Украинское Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за того, что прослушка могла причинить вред государственным интересам.
Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.
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Обсудить 7
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Популярные комментарии
До телефонного аппарата по спецсвязи, а в телефонный аппарат или рядом уже можно и жучок смонтировать ))
9 июля, 13:12
Gloomy Humorist
1402003
ну, если учесть, что разговоры между первыми лицами стран идут по спец связи..то ДААААА, журналисты просто подслушали и слили))) Самим не смешно)))
9 июля, 13:02
Мария Заказчикова
551003
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