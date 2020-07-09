https://ria.ru/20200709/1574106797.html
Депутат Рады обнародовал, как он утверждает, разговор Порошенко и Путина
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал аудиозапись телефонного разговора, который, как он утверждает, состоялся 30 апреля 2015 года... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:46
2020-07-09T14:05
петр порошенко
верховная рада украины
минск
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/104726/32/1047263207_0:681:1640:1603_1400x0_80_0_0_783c2367c0a9e847144c5c749bed34ff.jpg
https://ria.ru/20200707/1574015436.html
https://ria.ru/20200708/1574083166.html
Gloomy Humorist
До телефонного аппарата по спецсвязи, а в телефонный аппарат или рядом уже можно и жучок смонтировать ))
19
Мария Заказчикова
ну, если учесть, что разговоры между первыми лицами стран идут по спец связи..то ДААААА, журналисты просто подслушали и слили))) Самим не смешно)))
14
7
минск
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/104726/32/1047263207_0:681:1640:1603_1400x0_80_0_0_783c2367c0a9e847144c5c749bed34ff.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104726/32/1047263207_0:528:1640:1757_1400x0_80_0_0_8e3b7a25f1992bf8cb9f8e7a821c0b02.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/104726/32/1047263207_0:323:1640:1962_1400x0_80_0_0_542a0dc23de318f1400c3796ac02e107.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петр порошенко, верховная рада украины, минск, сша, украина, в мире
КИЕВ, 9 июл — РИА Новости.
Внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач
обнародовал аудиозапись телефонного разговора, который, как он утверждает, состоялся 30 апреля 2015 года между тогдашним президентом Украины Петром Порошенко и российским лидером Владимиром Путиным
.
"Эти записи нам передали журналисты-расследователи, имеющие всю информацию, и мы передали эти документы уже сегодня в правоохранительные органы", — сказал Деркач на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал "112 Украина".
На записи человек с голосом, похожим на голос Порошенко
, предлагает собеседнику, голос которого похож на голос Путина, более конструктивно подойти к подготовке заседаний контактной группы по Донбассу в Минске
.
"Я считаю, что мы с Минска с пустыми руками выходить не должны. Желательно, чтобы там были конкретные позиции, которые привели к конкретному результату", — говорит якобы Порошенко.
Он добавил, что готов подумать об экономическом взаимодействии с Россией, потому что "там ситуация правда очень хреновая", а также рассказал, что проект размещения в Донбассе миротворцев "не вызывает большого энтузиазма у западных партнеров". Кроме того, он поздравил собеседника с наступающим Первым мая.
Человек, голос которого похож на голос Путина, со своей стороны, поинтересовался, как украинскому президенту работается на его посту. Собеседники также обменялись шутками, а затем тепло простились.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знакомы с опубликованной Деркачем записью.
"Я не знаю, что это за публикация, о которой вы говорите. <...> Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись", — сказал он.
Ранее Деркач
уже обнародовал записи телефонных разговоров, которые Порошенко якобы вел с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом
. Как утверждает депутат, эти материалы свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Украинское Госбюро расследований возбудило уголовное дело из-за того, что прослушка могла причинить вред государственным интересам.
Порошенко заявлял, что эти записи были сфабрикованы.