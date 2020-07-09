ЦИК планирует обсудить форматы голосования с партиями и экспертами

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание консультативной площадки при Центризбиркоме с участием экспертов и представителей партий для обсуждения дополнительных форматов и механизмов голосования на предстоящих выборах запланировано на 16 июля, следует из сообщения на сайте ЦИК.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что возможность голосования на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября, в течение двух-трех дней будет обсуждаться.
"16 июля 2020 года в 14.00 часов планируется проведение заседания консультативной (экспертной) площадки на тему: "О возможных дополнительных механизмах реализации активного избирательного права на выборах в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приглашаются представители политических партий и научно-экспертного сообщества.