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ЦИК планирует обсудить форматы голосования с партиями и экспертами
Заседание консультативной площадки при Центризбиркоме с участием экспертов и представителей партий для обсуждения дополнительных форматов и механизмов... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:45
россия
элла памфилова
политика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, элла памфилова, политика

ЦИК планирует обсудить форматы голосования с партиями и экспертами

12:45 09.07.2020
81
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание консультативной площадки при Центризбиркоме с участием экспертов и представителей партий для обсуждения дополнительных форматов и механизмов голосования на предстоящих выборах запланировано на 16 июля, следует из сообщения на сайте ЦИК.
Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что возможность голосования на выборах, назначенных на единый день голосования 13 сентября, в течение двух-трех дней будет обсуждаться.
"16 июля 2020 года в 14.00 часов планируется проведение заседания консультативной (экспертной) площадки на тему: "О возможных дополнительных механизмах реализации активного избирательного права на выборах в субъектах Российской Федерации в единый день голосования 13 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что приглашаются представители политических партий и научно-экспертного сообщества.
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