ЦИК планирует обсудить форматы голосования с партиями и экспертами

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Заседание консультативной площадки при Центризбиркоме с участием экспертов и представителей партий для обсуждения дополнительных форматов и механизмов голосования на предстоящих выборах запланировано на 16 июля, следует из сообщения на сайте ЦИК.