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Дело против Джигурды о нарушении карантина в Дивеево поступило в суд
Материалы о привлечении актера Никиты Джигурды и двух его спутников к административной ответственности в связи с их приездом в Свято-Троицкий... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:44
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353
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Дело против Джигурды о нарушении карантина в Дивеево поступило в суд

12:44 09.07.2020
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Материалы о привлечении актера Никиты Джигурды и двух его спутников к административной ответственности в связи с их приездом в Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области поступили в суд, сообщил РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.
Ранее информированный источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что на Джигурду и двух его спутников, приехавших в закрытое на карантин Дивеево, составлено три протокола по статье 6.3 КоАП (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Джигурда подтвердил РИА Новости, что намеренно посетил монастырь в Дивеево после инцидента с Анастасией Волочковой. Актёр заявил, что вместе с ним были телохранитель и журналист, они проехали в монастырь объездной дорогой, на которой не было указателей о карантине.
"Материалы на Джигурду и его спутников поступили в суд. Есть ходатайства о рассмотрении их по месту жительства в Москве", - рассказал Лазарев.
Ранее в Дивеевский районный суд поступили дела об административных правонарушениях, совершенных балериной Анастасией Волочковой и ее спутником, приехавшими в Серафимо-Дивеевский монастырь. По ходатайству Волочковой и ее водителя административные материалы переданы на рассмотрение по месту их жительства в Москве.
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Ранее сообщалось, что в середине апреля коронавирус нашли у нескольких десятков насельниц Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского монастыря. С 25 апреля монастырь по решению Роспотребнадзора находился на карантине. Такие же меры были приняты в отношении села Дивеево. Карантин в Серафимо-Дивеевском монастыре был отменен с 11 июня, однако село Дивеево по-прежнему остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки. По данным регионального оперштаба, в Дивеево зафиксировано 424 случая заражения коронавирусом.
Серафимо-Дивеевский монастырь - православная женская обитель, расположена в селе Дивеево Нижегородской области. Почитается верующими как четвертый земной удел Богородицы (земля, которая находится под ее особым покровительством). В Троицком соборе монастыря хранятся почитаемые мощи святого преподобного Серафима Саровского.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Никита ДжигурдаАнастасия ВолочковаМоскваНижегородская областьПроисшествия
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