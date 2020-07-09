В ОП предложили платить алименты детям, чьи родители не могут из-за COVID

"Обратились к правительству и к профильному комитету Госдумы (по поводу) возможности государства взять на себя ответственность за тех детей, чьи родители во время пандемии не в состоянии платить алименты, и уплачивать эти алименты за счет государства, то есть, взять на себя эту ответственность с последующим взысканием с неплательщиков в счет государственного бюджета", - сказала Волынец на круглом столе "Участие НКО в период пандемии в государственной политике по защите семьи и детства".