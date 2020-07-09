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В ОП предложили платить алименты детям, чьи родители не могут из-за COVID
Член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец обратилась к правительству с... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:44
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ирина волынец, общественная палата рф, общество

В ОП предложили платить алименты детям, чьи родители не могут из-за COVID

12:44 09.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк Ирина Волынец
Ирина Волынец
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Ирина Волынец . Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Член комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Ирина Волынец обратилась к правительству с предложением взять государству на себя ответственность за детей, чьи родители из-за пандемии не в состоянии выплачивать алименты.
"Обратились к правительству и к профильному комитету Госдумы (по поводу) возможности государства взять на себя ответственность за тех детей, чьи родители во время пандемии не в состоянии платить алименты, и уплачивать эти алименты за счет государства, то есть, взять на себя эту ответственность с последующим взысканием с неплательщиков в счет государственного бюджета", - сказала Волынец на круглом столе "Участие НКО в период пандемии в государственной политике по защите семьи и детства".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ирина ВолынецОбщественная палата РФОбщество
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