В Свердловской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Более 390 медицинских работников в Более 390 медицинских работников в Свердловской области заразились коронавирусной инфекцией при выполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-центр аппарата полпреда президента в УрФО.

По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заразившихся коронавирусом: лабораторно подтверждены 15 068 случаев заболевания. Всего уральские врачи вылечили 9243 человека, скончались 144 пациента.

"К настоящему времени, по данным регионального Фонда социального страхования в Свердловской области, подтверждено более 390 случаев заболевания коронавирусом среди медиков при исполнении ими служебных обязанностей. На подтверждении находится еще 100 случаев", - говорится в сообщении.

Полпред Николай Цуканов выразил медикам благодарность за профессионализм, ответственность, мужество в период пандемии и выразил соболезнования семьям погибших врачей. Он также напомнил, что указом президента России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского, которые вручают работникам здравоохранения, благодаря чему многие медики должны быть отмечены государственными наградами.

Подчеркивается, что от Свердловской области пока представлений не поступало, в связи с чем "региональным властям следует проявить активность в этом направлении".