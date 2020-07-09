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В Свердловской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков
Более 390 медицинских работников в Свердловской области заразились коронавирусной инфекцией при выполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-центр аппарата РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:41
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В Свердловской области назвали число заразившихся коронавирусом медиков

12:41 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июл – РИА Новости. Более 390 медицинских работников в Свердловской области заразились коронавирусной инфекцией при выполнении служебных обязанностей, сообщает пресс-центр аппарата полпреда президента в УрФО.
По последним данным, Свердловская область входит в пятерку российских регионов с наибольшим количеством заразившихся коронавирусом: лабораторно подтверждены 15 068 случаев заболевания. Всего уральские врачи вылечили 9243 человека, скончались 144 пациента.
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"К настоящему времени, по данным регионального Фонда социального страхования в Свердловской области, подтверждено более 390 случаев заболевания коронавирусом среди медиков при исполнении ими служебных обязанностей. На подтверждении находится еще 100 случаев", - говорится в сообщении.
Полпред Николай Цуканов выразил медикам благодарность за профессионализм, ответственность, мужество в период пандемии и выразил соболезнования семьям погибших врачей. Он также напомнил, что указом президента России учреждены орден Пирогова и медаль Луки Крымского, которые вручают работникам здравоохранения, благодаря чему многие медики должны быть отмечены государственными наградами.
Подчеркивается, что от Свердловской области пока представлений не поступало, в связи с чем "региональным властям следует проявить активность в этом направлении".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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