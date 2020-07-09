Депутат оценил систему уполномоченных по правам человека в России

"Я должен сказать, что наша система законодательная, которая предусмотрела создание такого института по защите прав человека, дополненная решением парламента РФ, Государственной думы, о создании региональных уполномоченных по правам человека, достигла своей цели. Система уполномоченных по правам человека в РФ оправдала себя", - сказал Гаврилов журналистам после заседания.