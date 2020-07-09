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Депутат оценил систему уполномоченных по правам человека в России
Система уполномоченных по правам человека в РФ оправдала себя, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:40
татьяна москалькова
госдума рф
сергей гаврилов
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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татьяна москалькова, госдума рф, сергей гаврилов, общество

Депутат оценил систему уполномоченных по правам человека в России

12:40 09.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Система уполномоченных по правам человека в РФ оправдала себя, заявил глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов.
В четверг уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила ежегодный доклад о деятельности омбудсмена за 2019 год на расширенном заседании комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и комитета по контролю и регламенту.
"Я должен сказать, что наша система законодательная, которая предусмотрела создание такого института по защите прав человека, дополненная решением парламента РФ, Государственной думы, о создании региональных уполномоченных по правам человека, достигла своей цели. Система уполномоченных по правам человека в РФ оправдала себя", - сказал Гаврилов журналистам после заседания.
В ходе заседания было принято решение о поддержке работы уполномоченного по правам человека, отметил Гаврилов. Деятельность омбудсмена, по словам депутата, достойна высокой оценки, особенно в период прохождения Россией пандемии коронавируса. Гаврилов напомнил, что в этот период на уполномоченного обрушился "вал обращений", связанных с качеством медицинских услуг, защитой трудовых прав людей, которые теряют работу.
"В целом мы довольны проделанной работой", - заключил депутат ГД.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
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Татьяна МоскальковаГосдума РФСергей ГавриловОбщество
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