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В Москве снимут ограничения на работу аттракционов и парков культуры
Ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа снимаются в Москве с 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:29
культура
сергей собянин
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60
сергей собянин, москва, общество

В Москве снимут ограничения на работу аттракционов и парков культуры

12:38 09.07.2020 (обновлено: 13:29 09.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПарк аттракционов "Сказка" в Москве
Парк аттракционов Сказка в Москве
© РИА Новости / Владимир Песня
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Парк аттракционов "Сказка" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа снимаются в Москве с 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге в четверг.
"С 13 июля... снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий", - написал Собянин.
Он отметил, что также вновь могут открыться детские лагеря и детские развлекательные центры.
"Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за Минобрнауки России и администрациями вузов", - уточнил мэр.
По его словам, отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи.
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КультураСергей СобянинМоскваОбщество
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