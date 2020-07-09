https://ria.ru/20200709/1574106195.html
В Москве снимут ограничения на работу аттракционов и парков культуры
Ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа снимаются в Москве с 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:38
2020-07-09T13:29
культура
сергей собянин
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152685/49/1526854975_0:183:3072:1911_1400x0_80_0_0_7bf3cc9feed2e1d366b6b19a7c9e9807.jpg
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152685/49/1526854975_0:183:3072:1911_1400x0_80_0_0_7bf3cc9feed2e1d366b6b19a7c9e9807.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152685/49/1526854975_120:0:2851:2048_1400x0_80_0_0_aaff13e675c837d6b4d49f206ba24b77.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/152685/49/1526854975_461:0:2509:2048_1400x0_80_0_0_dc4458823d3a1dfd5404d982a2bd4aa5.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, москва, общество
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости.
Ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа снимаются в Москве
с 13 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
в личном блоге в четверг.
"С 13 июля... снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок. Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий", - написал Собянин.
Он отметил, что также вновь могут открыться детские лагеря и детские развлекательные центры.
"Отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за Минобрнауки России и администрациями вузов", - уточнил мэр.
По его словам, отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых. В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи.