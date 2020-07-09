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https://ria.ru/20200709/1574106163.html
СМИ: актриса из сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести
Звезда сериала "Хор", американская актриса Ная Ривера пропала без вести на озере Пиру в Южной Калифорнии (США). Об этом стало известно после того, как... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
новости культуры, калифорния, происшествия, в мире

СМИ: актриса из сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести

13:04 09.07.2020 (обновлено: 15:10 09.07.2020)
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellНая Ривера
Ная Ривера
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Хор", американская актриса Ная Ривера пропала без вести на озере Пиру в Южной Калифорнии (США). Об этом стало известно после того, как полицейские нашли ее четырехлетнего сына Джози одного в лодке, сообщает Daily Mail.
По информации издания, накануне днем актриса арендовала понтонную лодку, но три часа спустя спасатель поднял тревогу, увидев, что судно плавает посреди озера, а ребенок спит на борту в спасательном жилете.
По словам мальчика, его мама прыгнула в воду и не вернулась. Но подробности происшествия неясны, так как допросить четырехлетнего ребенка полицейским сложно.
Водолазы и вертолеты осматривали озеро, пока не стемнело, но никаких следов 33-летней актрисы не обнаружили. Поиски приостановили до утра. Сейчас Ная Ривера считается погибшей.
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