СМИ: актриса из сериала "Хор" Ная Ривера пропала без вести

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Звезда сериала "Хор", американская актриса Ная Ривера пропала без вести на озере Пиру в Южной Калифорнии (США). Об этом стало известно после того, как полицейские нашли ее четырехлетнего сына Джози одного в лодке, Звезда сериала "Хор", американская актриса Ная Ривера пропала без вести на озере Пиру в Южной Калифорнии (США). Об этом стало известно после того, как полицейские нашли ее четырехлетнего сына Джози одного в лодке, сообщает Daily Mail.

По информации издания, накануне днем актриса арендовала понтонную лодку, но три часа спустя спасатель поднял тревогу, увидев, что судно плавает посреди озера, а ребенок спит на борту в спасательном жилете.

По словам мальчика, его мама прыгнула в воду и не вернулась. Но подробности происшествия неясны, так как допросить четырехлетнего ребенка полицейским сложно.