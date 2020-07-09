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Распространение нового коронавируса
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В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса
Роста показателей по заболеваемости и смертности среди людей старше 65 лет не наблюдается после послабления ограничений на фоне COVID-19 в Подмосковье,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:37
распространение нового коронавируса
зинаида труш
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коронавирусы
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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В Подмосковье оценили ситуацию с распространением коронавируса

12:37 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Роста показателей по заболеваемости и смертности среди людей старше 65 лет не наблюдается после послабления ограничений на фоне COVID-19 в Подмосковье, рассказала РИА Новости главный внештатный эпидемиолог минздрава области Зинаида Труш.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в связи с тем, что угроза распространения коронавируса сохраняется, жители Подмосковья старше 65 лет могут гулять по улице, но только в защитной маске.
"Роста по заболеваемости и смертности нет как среди всех возрастных групп, так и по пациентам старше 65 лет", - сказала Труш.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаЗинаида ТрушКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
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