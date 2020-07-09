Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574106045.html
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Обязательный масочный режим на улицах Москвы будет отменен с 13 июля, однако сохраняется требование социальной дистанции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T15:08
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574075237_114:529:2814:2048_1400x0_80_0_0_ba8183c1286237199905128a806cbae8.jpg
А был ли вирус ....
183
Такое ощущение, что его так никто и не соблюдал
125
27
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574075237_114:529:2814:2048_1400x0_80_0_0_ba8183c1286237199905128a806cbae8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574075237_141:401:2338:2048_1400x0_80_0_0_8793f6ad23431ff581538ee7ab78da47.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574075237_776:508:2316:2048_1400x0_80_0_0_a7a918de5388bafff9d3d4b86ed03ec3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля

12:36 09.07.2020 (обновлено: 15:08 09.07.2020)
525319
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЖенщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
Женщина в защитной маске на одной из улиц в Щелково Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Обязательный масочный режим на улицах Москвы будет отменен с 13 июля, однако сохраняется требование социальной дистанции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.
"С 13 июля 2020 года... При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен", - говорится в сообщении.
Мэр уточнил, что по-прежнему будет необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.
"Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования", - отметил мэр.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
18 июня, 15:35Распространение нового коронавируса
На каком этапе снятия ограничений находятся российские регионы
311139361631129
Обсудить 27
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
Популярные комментарии
А был ли вирус ....
9 июля, 13:43
Яннис Янаков
138631332
Такое ощущение, что его так никто и не соблюдал
9 июля, 12:40
ВТВадим Тимофеев
95151428
Рекомендуем
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Патроны к самозарядному пистолету Удав во время его демонстрации на полигоне АО ЦНИИточмаш
В России запускают в серию новые особые пистолетные патроны
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Актриса Елизавета Арзамасова на торжественной церемонии открытия 28-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр в Сочи
Звезда "Папиных дочек" ответила на критику ее отношений с Авербухом
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Против губернатора Хабаровского края Фургала возбудили уголовное дело
Начало учебного года в школах России
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Стенд Сбербанка
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay
Крым
Экс-депутат Рады рассказал о новом "гвозде в невозврат" Крыма на Украину
Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
Космонавт Иванишин побывал на корабле Crew Dragon
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
ORC — Odd Radio Circles
Астрономы обнаружили в космосе загадочные круглые объекты
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Инспектор ДПС проверяет цифровой пропуск у водителя
В ВОЗ допустили возврат ограничений в России из-за коронавируса
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал
Пассажиры летевшие с Фургалом рассказали о рейсе с губернатором
Вид на город Хабаровск
В Хабаровске изберут меру пресечения задержанным депутатам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
Лента новостейМолния