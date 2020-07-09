https://ria.ru/20200709/1574106045.html
Масочный режим на улицах в Москве отменяют с 13 июля
Обязательный масочный режим на улицах Москвы будет отменен с 13 июля, однако сохраняется требование социальной дистанции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:36
2020-07-09T15:08
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Яннис Янаков
А был ли вирус ....
183
Вадим Тимофеев
Такое ощущение, что его так никто и не соблюдал
125
27
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574075237_114:529:2814:2048_1400x0_80_0_0_ba8183c1286237199905128a806cbae8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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