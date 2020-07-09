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В Красноярском крае от нападения медведя погибла женщина
Женщина погибла, по предварительным данным, от нападения медведя в Енисейском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:37
гумвд
байкал
красноярский край
енисейский район
происшествия
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байкал
красноярский край
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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гумвд, байкал, красноярский край, енисейский район, происшествия

В Красноярском крае от нападения медведя погибла женщина

12:37 09.07.2020
3860
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкРека Буйба в Красноярском крае
Река Буйба в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в фотобанк
Река Буйба в Красноярском крае. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 9 июл - РИА Новости. Женщина погибла, по предварительным данным, от нападения медведя в Енисейском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке ГУМВД.
По его данным, инцидент произошел в районе поселка Байкал.
"По предварительным данным, отдыхала семья с несовершеннолетним ребенком. Животное напало на женщину, по словам мужа, раненую женщину он повез в больницу. Однако потерпевшая скончалась. Вся информация предварительная, уточняется", - сказал собеседник агентства.
На место выехала следственно-оперативная группа МВД и вызвали охотоведов.
0242810
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ГУМВДБайкалКрасноярский крайЕнисейский районПроисшествия
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