https://ria.ru/20200709/1574106018.html
В Красноярском крае от нападения медведя погибла женщина
Женщина погибла, по предварительным данным, от нападения медведя в Енисейском районе Красноярского края, сообщили РИА Новости в краевом главке ГУМВД. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:37
2020-07-09T12:37
гумвд
байкал
красноярский край
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происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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гумвд, байкал, красноярский край, енисейский район, происшествия