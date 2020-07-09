В Красноярском крае от нападения медведя погибла женщина

"По предварительным данным, отдыхала семья с несовершеннолетним ребенком. Животное напало на женщину, по словам мужа, раненую женщину он повез в больницу. Однако потерпевшая скончалась. Вся информация предварительная, уточняется", - сказал собеседник агентства.