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Распространение нового коронавируса
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В Нижегородской области число излечившихся от COVID-19 достигло 13 516
Более 13,5 тысячи нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписаны из больниц, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:33
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РИА Новости
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353
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В Нижегородской области число излечившихся от COVID-19 достигло 13 516

12:33 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Более 13,5 тысячи нижегородцев, переболевших коронавирусом, выписаны из больниц, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
По данным на четверг, общее число заболевших в регионе составляет 19 465 человек, 279 больных скончались.
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"Уже здоровы 13 516 нижегородцев, то есть 69,4% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. За последние сутки выписано еще 433 человека. По данным на 9 июля, в регионе подтверждено еще 224 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число выписанных за минувшие сутки пациентов почти вдвое (193,3%) выше, чем заболевших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что более 4,1 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 236 человек находятся в обсерваторах.
По данным на 9 июля, в Нижегородской области 449 059 человек сдали тесты на коронавирус, за последние сутки протестировано 7502 жителя региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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