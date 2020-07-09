В Нижегородской области число излечившихся от COVID-19 достигло 13 516

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июл - РИА Новости. Более 13,5 тысячи нижегородцев, переболевших Более 13,5 тысячи нижегородцев, переболевших коронавирусом , выписаны из больниц, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области

По данным на четверг, общее число заболевших в регионе составляет 19 465 человек, 279 больных скончались.

"Уже здоровы 13 516 нижегородцев, то есть 69,4% от общего числа пациентов, у которых был подтвержден диагноз COVID-19. За последние сутки выписано еще 433 человека. По данным на 9 июля, в регионе подтверждено еще 224 случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, число выписанных за минувшие сутки пациентов почти вдвое (193,3%) выше, чем заболевших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что более 4,1 тысячи человек находятся на амбулаторном лечении, то есть болезнь у этих пациентов протекает бессимптомно или в легкой форме. Около 1,5 тысячи человек лечатся в больницах, 236 человек находятся в обсерваторах.

По данным на 9 июля, в Нижегородской области 449 059 человек сдали тесты на коронавирус, за последние сутки протестировано 7502 жителя региона.