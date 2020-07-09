https://ria.ru/20200709/1574105163.html
В Москве с 1 августа возобновят показ фильмов и проведение спектаклей
Показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий возобновляется с 1 августа в Москве в зданиях, где не более 3 тысяч мест, соответствующий... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:31
2020-07-09T13:30
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москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569014528_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_cd82593b8d546dd437e4fa6e263b0214.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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