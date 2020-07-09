В Москве с 1 августа возобновят показ фильмов и проведение спектаклей

"С 1 августа 2020 года возобновляется проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий (показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых не более 3 тысяч посадочных мест", - говорится в документе.