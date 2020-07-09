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В Москве с 1 августа возобновят показ фильмов и проведение спектаклей
Показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий возобновляется с 1 августа в Москве в зданиях, где не более 3 тысяч мест, соответствующий... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T13:30
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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кино и сериалы, новости культуры, театры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве с 1 августа возобновят показ фильмов и проведение спектаклей

12:31 09.07.2020 (обновлено: 13:30 09.07.2020)
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© РИА Новости / Александр КряжевСанитарная обработка зала после окончания сеанса в кинотеатре
Санитарная обработка зала после окончания сеанса в кинотеатре
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Показ фильмов, проведение концертов, спектаклей и других мероприятий возобновляется с 1 августа в Москве в зданиях, где не более 3 тысяч мест, соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.
"С 1 августа 2020 года возобновляется проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий (показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых не более 3 тысяч посадочных мест", - говорится в документе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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