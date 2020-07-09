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На Балеарских островах введут обязательное ношение масок
Ношение масок во всех общественных местах станет обязательным на Балеарских островах в Испании. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:31
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, коронавирусы, каталония, мадрид (город), испания, в мире

На Балеарских островах введут обязательное ношение масок

12:28 09.07.2020 (обновлено: 12:31 09.07.2020)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинские маски
Медицинские маски
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинские маски. Архивное фото
МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Ношение масок во всех общественных местах станет обязательным на Балеарских островах в Испании.
Кроме того, как сообщила советник здравоохранения автономного сообщества Патрисия Гомес в интервью радиостанции Cadena Ser, будут введены ограничения на количество людей – до 70 на открытых пространствах и 30 внутри помещений, при этом число детей, которые могут участвовать в детских мероприятиях, будет увеличено.
Ношение масок будет обязательным для всех жителей Балеар и туристов старше шести лет. Исключение будут сделаны для занятий спортом, посещения пляжей, бассейнов и употребления еды и напитков в барах и ресторанах. Штраф за нарушение может составить до 100 евро, но "рассматриваются и другие санкции".
"Нынешняя ситуация говорит о появлении новых случаев заражения – есть пациенты с симптомами и без, и мы вынуждены усилить меры. Количество туристов увеличивается в эти месяцы, мы должны обеспечить всем приезжающим максимальную защиту и безопасность", - добавила Гомес.
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Кроме того, будут усилены меры по борьбе с неофициальными вечеринками.
Официальное решение правительство автономного сообщества должно принять на ближайшем заседании в пятницу, а действовать новые меры начнут в субботу.
Причиной стали отдельные вспышки коронавируса COVID-19, а также проведение на островах вечеринок с участием большого количества людей без соблюдения социальной дистанции. В настоящее время коронавирусом на островах болеют 134 человека, зафиксировано девять небольших очагов заражения, службы здравоохранения заявляют, что все они находятся под контролем.
Согласно правилам, введенным правительством Испании, ношение масок обязательно в транспорте, а также других общественных местах, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра. Однако это правило, особенно за пределами Мадрида, не всегда соблюдается.
Ранее повсеместное обязательное ношение масок в общественных местах ввели власти Каталонии, штраф за нарушение – 100 евро.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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