На Балеарских островах введут обязательное ношение масок

МАДРИД, 9 июл – РИА Новости. Ношение масок во всех общественных местах станет обязательным на Испании. Ношение масок во всех общественных местах станет обязательным на Балеарских островах

Кроме того, как сообщила советник здравоохранения автономного сообщества Патрисия Гомес в интервью радиостанции Cadena Ser, будут введены ограничения на количество людей – до 70 на открытых пространствах и 30 внутри помещений, при этом число детей, которые могут участвовать в детских мероприятиях, будет увеличено.

Ношение масок будет обязательным для всех жителей Балеар и туристов старше шести лет. Исключение будут сделаны для занятий спортом, посещения пляжей, бассейнов и употребления еды и напитков в барах и ресторанах. Штраф за нарушение может составить до 100 евро, но "рассматриваются и другие санкции".

"Нынешняя ситуация говорит о появлении новых случаев заражения – есть пациенты с симптомами и без, и мы вынуждены усилить меры. Количество туристов увеличивается в эти месяцы, мы должны обеспечить всем приезжающим максимальную защиту и безопасность", - добавила Гомес.

Кроме того, будут усилены меры по борьбе с неофициальными вечеринками.

Официальное решение правительство автономного сообщества должно принять на ближайшем заседании в пятницу, а действовать новые меры начнут в субботу.

Причиной стали отдельные вспышки коронавируса COVID-19, а также проведение на островах вечеринок с участием большого количества людей без соблюдения социальной дистанции. В настоящее время коронавирусом на островах болеют 134 человека, зафиксировано девять небольших очагов заражения, службы здравоохранения заявляют, что все они находятся под контролем.

Согласно правилам, введенным правительством Испании, ношение масок обязательно в транспорте, а также других общественных местах, где невозможно соблюдать дистанцию в два метра. Однако это правило, особенно за пределами Мадрида , не всегда соблюдается.

Ранее повсеместное обязательное ношение масок в общественных местах ввели власти Каталонии , штраф за нарушение – 100 евро.