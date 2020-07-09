В офисе "МБХ медиа" сообщили об обыске по делу ЮКОСа

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В офисе "МБХ медиа" проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, сообщил РИА Новости сотрудник редакции.
"В редакции проходит обыск. Там присутствуют главред Ника Куцылло, шеф-редактор Сергей Простаков и адвокат Сергей Бадамшин", — сказал собеседник агентства.
По его словам, обыск связан с делом ЮКОСа.
Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" — организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше шести миллиардов долларов.