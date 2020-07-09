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В офисе "МБХ медиа" сообщили об обыске по делу ЮКОСа
В офисе "МБХ медиа" проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, сообщил РИА Новости сотрудник редакции. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T23:55
открытая россия
юкос
генеральная прокуратура рф
михаил ходорковский
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
открытая россия, юкос, генеральная прокуратура рф, михаил ходорковский, происшествия

В офисе "МБХ медиа" сообщили об обыске по делу ЮКОСа

12:28 09.07.2020 (обновлено: 23:55 09.07.2020)
17394
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. В офисе "МБХ медиа" проходит обыск, связанный с делом ЮКОСа, сообщил РИА Новости сотрудник редакции.

"В редакции проходит обыск. Там присутствуют главред Ника Куцылло, шеф-редактор Сергей Простаков и адвокат Сергей Бадамшин", — сказал собеседник агентства.

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По его словам, обыск связан с делом ЮКОСа.
Ранее в четверг адвокат Михаил Бирюков сообщил об обысках по делу ЮКОСа в квартире московского депутата Юлии Галяминой, а также у членов "Открытой России" — организации, основанной экс-совладельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.
В июле 2019 года Генпрокуратура сообщила, что Ходорковского обвиняют в отмывании денег и хищении акций по "третьему делу ЮКОСа", фигурантами которого являются бывшие владельцы, руководители и работники ОАО "НК "ЮКОС". По информации ведомства, в 1995-2003 годах были похищены акции ЮКОСа и деньги нефтяной компании на общую сумму свыше шести миллиардов долларов.
86503013
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Открытая РоссияЮКОСГенеральная прокуратура РФМихаил ХодорковскийПроисшествия
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