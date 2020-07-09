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В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
Двадцать два пациента с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:25
распространение нового коронавируса
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здоровье - общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия

В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

12:25 09.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Двадцать два пациента с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3205 случаев заболевания коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
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"Всего госпитализировано 168 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 66, из них 22 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 23 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3228 человек. Выздоровели 2512 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7372 человек, остается под наблюдением 323 человек, в том числе 155 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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