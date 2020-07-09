https://ria.ru/20200709/1574104470.html
В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации
Двадцать два пациента с коронавирусом в Ингушетии находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:25
2020-07-09T12:25
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
республика ингушетия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_ce63665fd9f78b0aec98e79e08aeae17.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_480:421:2649:2048_1400x0_80_0_0_9e75d881cb0f5cc9f49b45bb26aa2eaf.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_742:385:2405:2048_1400x0_80_0_0_79f407c35beae73a4f522ea55fe52d02.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, республика ингушетия
НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости.
Двадцать два пациента с коронавирусом
в Ингушетии
находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3205 случаев заболевания коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.
"Всего госпитализировано 168 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 66, из них 22 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.
По данным штаба, за сутки в республике выявлено 23 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3228 человек. Выздоровели 2512 человек.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7372 человек, остается под наблюдением 323 человек, в том числе 155 – в условиях самоизоляции на дому.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.