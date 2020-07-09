В Ингушетии более 20 пациентов с COVID-19 находятся в реанимации

НАЛЬЧИК, 9 июл – РИА Новости. Двадцать два пациента с Двадцать два пациента с коронавирусом Ингушетии находятся в реанимации, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 3205 случаев заболевания коронавирусом, скончался 71 человек, в том числе муфтий республики.

"Всего госпитализировано 168 человек, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 66, из них 22 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая двух человек, подключенных к аппаратам ИВЛ", - говорится в сообщении.

По данным штаба, за сутки в республике выявлено 23 новых случая коронавируса, всего COVID-19 в регионе диагностировали у 3228 человек. Выздоровели 2512 человек.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 7372 человек, остается под наблюдением 323 человек, в том числе 155 – в условиях самоизоляции на дому.