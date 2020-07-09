https://ria.ru/20200709/1574104308.html
В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса
Двое пациентов с коронавирусом из выявленных за последние сутки жителей Калининградской области занимались самолечением и обратились к медикам только после... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:23
2020-07-09T12:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
калининградская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1400x0_80_0_0_e5f5f2f5735def17acd994102a4208aa.jpg
калининградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_0:71:2500:1477_1400x0_80_0_0_e5f5f2f5735def17acd994102a4208aa.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_219:0:2282:1547_1400x0_80_0_0_50319a9047405ec19359405fff7e200e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155247/13/1552471354_477:0:2024:1547_1400x0_80_0_0_70527b98996fe7a07d6012351e8e7fb2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, калининградская область, общество
КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости.
Двое пациентов с коронавирусом
из выявленных за последние сутки жителей Калининградской области
занимались самолечением и обратились к медикам только после того, как их состояние значительно ухудшилось, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Четверо заболевших выявлены на фоне клинических симптомов, у троих из них диагностирована пневмония - двое в течение недели пытались лечиться самостоятельно, сбивали температуру, скорую помощь вызвали лишь тогда, когда состояние значительно ухудшилось, появилась одышка, затрудненное дыхание, а температура достигла предельных значений", - сказали в штабе.
По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев 10 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией родственниками, по месту работы, при плановом обследовании медработников, при трудоустройстве в лагеря. Среди бессимптомных двое детей пяти и 10 лет, они заразились от близких родственников.
Всего на 9 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 98,7 тысячи человек. Выявлено 2578 случаев заражения, 1768 человек выздоровели (23 за последние сутки), скончался 41 человек. Под медицинским наблюдением находятся 470 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.