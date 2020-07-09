В Калининградской области рассказали о новых случаях коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Двое пациентов с Двое пациентов с коронавирусом из выявленных за последние сутки жителей Калининградской области занимались самолечением и обратились к медикам только после того, как их состояние значительно ухудшилось, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в Калининградской области подтверждено 14 случаев коронавирусной инфекции. Четверо заболевших выявлены на фоне клинических симптомов, у троих из них диагностирована пневмония - двое в течение недели пытались лечиться самостоятельно, сбивали температуру, скорую помощь вызвали лишь тогда, когда состояние значительно ухудшилось, появилась одышка, затрудненное дыхание, а температура достигла предельных значений", - сказали в штабе.

По данным оперштаба, среди подтвержденных случаев 10 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований по контакту с заболевшими коронавирусной инфекцией родственниками, по месту работы, при плановом обследовании медработников, при трудоустройстве в лагеря. Среди бессимптомных двое детей пяти и 10 лет, они заразились от близких родственников.

Всего на 9 июля на COVID-19 в Калининградской области обследовано 98,7 тысячи человек. Выявлено 2578 случаев заражения, 1768 человек выздоровели (23 за последние сутки), скончался 41 человек. Под медицинским наблюдением находятся 470 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.