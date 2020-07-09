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Эксперты нашли самые дешевые билеты по России для поездок с детьми
Эксперты назвали наиболее выгодные направления для поездок с детьми в июле и августе. Полететь с ребенком в другой город можно менее, чем за пять тысяч рублей,... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:29
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
туризм, новости - туризм

Эксперты нашли самые дешевые билеты по России для поездок с детьми

12:28 09.07.2020 (обновлено: 12:29 09.07.2020)
589
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГорода России. Феодосия
Города России. Феодосия
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Эксперты назвали наиболее выгодные направления для поездок с детьми в июле и августе. Полететь с ребенком в другой город можно менее, чем за пять тысяч рублей, а отправиться на поезде — в пределах 700 рублей, сообщает OneTwoTrip.
Выгоднее всего путешествовать на самолете с детьми, которым еще не исполнилось двух лет: в этом возрасте малыш может лететь на руках у взрослого, а значит, авиабилет будет бесплатным — однако его все равно нужно оформить.
В июле и августе 2020 года больше всего бюджетных авиапутешествий с младенцами доступны москвичам: за 1 350 рублей из столицы можно улететь в Воронеж, за 1 600 рублей — в Санкт-Петербург, а за 2 400 рублей — в Ставрополь.
В Москву можно недорого прилететь из ряда российских городов. Так, бюджетное путешествие доступно родителям маленьких детей, вылетающим из Владикавказа: билеты в Москву можно найти от 2 200 рублей. Из Мурманска в столицу можно долететь за 2 250 рублей, из Санкт-Петербурга — за 2 430 рублей, из Кирова — за 2 500 рублей, из Минеральных Вод — за 2 530 рублей, а из Чебоксар — за 2 570 рублей. Кроме того, менее 2 600 рублей стоит перелет с ребенком из Воронежа в Санкт-Петербург.
Детям старше двух лет уже нужно покупать отдельный билет. И ряд авиакомпаний предоставляет маленьким пассажирам скидки. Из столицы с ребенком в возрасте от двух до 12 лет можно недорого улететь в Воронеж (от 2 760 рублей), Санкт-Петербург (от 3 200 рублей), Минеральные Воды (от 4 450 рублей), Уфу (от 4 800 рублей) и Тюмень (от 4 900 рублей).
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Жителям других российских городов этим летом наиболее выгодны авиапутешествия в столицу. Так, взрослый и детский билеты из Санкт-Петербурга в Москву обойдутся от 3 300 рублей, из Воронежа — от 4 300 рублей, из Минеральных Вод и Уфы — от 4 600 рублей, а из Владикавказа — от 4 700 рублей.
В российских поездах ребенок до пяти лет может ездить бесплатно, если не занимает отдельного места. Главное не забывать оформлять билет. А для детей от пяти до десяти лет нужно покупать билет по детскому тарифу: в зависимости от направления он составляет от 35 до 50 процентов от взрослого.
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Этим летом с детьми выгоднее всего путешествовать на близкие расстояния. Меньше всего — 530 рублей в одну сторону — стоят билеты на взрослого и ребенка из Смоленска в Москву и из Москвы во Владимир.
Москвичи могут за 550 рублей уехать в Рязань или Брянск, за 600 рублей — в Смоленск, за 650 рублей — в Муром.
Также несколько недорогих путешествий доступны жителям Краснодара. Так, в Сочи с ребенком можно уехать за 590 рублей (и за ту же сумму вернуться), в Анапу — за 650 рублей (во столько же обойдётся обратный билет), а в Новороссийск — за 670 рублей.
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