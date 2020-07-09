В Госдуме оценили идею увеличить максимальную скорость на трассах

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Предложение увеличить до 150 километров в час максимальную скорость на некоторых участках трасс давно необходимо, это совершенно правильный ход, а замечания по поводу проектной документации при желании правительства можно решить достаточно быстро, считает первый зампред комитета Предложение увеличить до 150 километров в час максимальную скорость на некоторых участках трасс давно необходимо, это совершенно правильный ход, а замечания по поводу проектной документации при желании правительства можно решить достаточно быстро, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков

Ранее сообщалось, что "Автодор" планирует постепенно поднять скоростной лимит на своих платных трассах до 150 километров в час. Сейчас максимальный скоростной лимит установлен на трассе М11 и равен 130 километрам в час. В ГИБДД согласились увеличить предельно допустимую скорость на трассах до 150, однако для начала нужно изменить стандарты проектных документов на дороги, отметил заместитель начальника ГИБДД Олег Понарьин.

В беседе с РИА Новости депутат отметил, что современное дорожное полотно отвечает всем стандартам, которые позволяют увеличить нормы о максимальной скорости, которые вводились "во времена царя Гороха", когда автотранспорт не имел хороших систем безопасности. Лысаков привел в пример трассу М10 "Беларусь", где по части дороги в РФ можно двигаться с максимальной скоростью 90 километров в час, а по белорусскому отрезку - 130 километров в час. Хотя, отмечает депутат, погодные условия и качество дорожного полотна идентичны в обеих частях трассы.

"Это предложение здравое, давно пора уже это сделать: там, где можно, нужно скорость сделать 130, можно 150", - считает Лысаков.

Он добавил, что, по словам ученых, повышение скоростного режима на современных трассах не имеет корреляции с аварийностью, а наоборот: поток, который идет неравномерно, гораздо опаснее.