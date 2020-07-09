Лавров обсудил с главой МИД Кипра вопросы двусторонней повестки

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Кипра Никосом Христодулидисом актуальные вопросы двусторонней повестки, а также проблематику кипрского урегулирования, сообщило в четверг российское дипведомство.
Согласно его данным, разговор состоялся по инициативе кипрской стороны.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию программы мероприятий в рамках отмечаемого в текущем году 60-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Кипр. Обсуждалась также проблематика кипрского урегулирования в контексте ее предстоящего рассмотрения в Совете Безопасности ООН", - сообщили в МИД РФ.
Кипр де-факто разделен с 1974 года после военного вторжения Турции, ставшего ответом на попытку госпереворота на Кипре при участии греческих военных. Турецкие вооруженные силы в ночь на 21 июля 1974 года вторглись на север Кипра и оккупировали 37% территории страны. В 1983 году на оккупированных территориях была провозглашена Турецкая Республика северного Кипра, которую признала только Турция.