https://ria.ru/20200709/1574104058.html
Суд в Крыму арестовал до сентября задержанных членов "Хизб ут-Тахрир"*
Шесть задержанных подозреваемых в организации или участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* арестованы судом в Крыму до сентября, еще... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:26
2020-07-09T12:26
хизб ут-тахрир аль-ислами
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
симферополь
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хизб ут-тахрир аль-ислами, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), симферополь, происшествия
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости.
Шесть задержанных подозреваемых в организации или участии в террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами
"* арестованы судом в Крыму до сентября, еще один задержанный отправлен судом под домашний арест, сообщили журналистам в Киевском суде Симферополя
.
ФСБ России во вторник задержала в Крыму семь исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* за пропаганду и вербовку. Из них три главаря и четыре рядовых активных участника. Четверо задержанных в Крыму членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* были арестованы судом в среду до сентября, пятому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Судебные заседания в отношении еще двоих подозреваемых прошли в четверг.
В сообщении суда говорится, что одному задержанному, учитывая состояние здоровья и обстоятельства, связанные с условиями жизни его семьи, суд определил домашний арест до 2 сентября.
"Остальным подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 1 и 2 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.
Решение суда об избрании такой меры пресечения было основано на обоснованности предъявленного им подозрения, тяжести инкриминируемого преступления и возможности назначения наказания в виде лишения свободы сроком до двадцати лет, вплоть до пожизненного, сообщили в суде.
*Террористическая организация, запрещенная в России.