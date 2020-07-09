Суд в Крыму арестовал до сентября задержанных членов "Хизб ут-Тахрир"*

ФСБ России во вторник задержала в Крыму семь исламистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* за пропаганду и вербовку. Из них три главаря и четыре рядовых активных участника. Четверо задержанных в Крыму членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"* были арестованы судом в среду до сентября, пятому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Судебные заседания в отношении еще двоих подозреваемых прошли в четверг.