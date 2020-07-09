В Подмосковье медали получили 13% выпускников школ

"Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников закончили учебный год, получив медаль "За особые успехи в учении". Это 13% от количества всех выпускников этого года", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.

Она отметила, что всего в текущем году в регионе 34 562 выпускника.

"Годом ранее за особые успехи в обучении были награждены порядка 4 тысяч медалистов из 33 тысячи выпускников. В этом году медаль не зависела от результатов ЕГЭ. Ребята уже получили аттестаты и медали по результатам итоговых отметок, а ЕГЭ сдают те, кто планирует продолжить обучение в вузе", – добавила Каклюгина.