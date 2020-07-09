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В Подмосковье медали получили 13% выпускников школ
Более 4,5 тысяч выпускников окончили школу с медалью "За особые успехи в учении" в Московской области в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:19
московская область (подмосковье)
образование - общество
общество
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353
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московская область (подмосковье), образование - общество, общество

В Подмосковье медали получили 13% выпускников школ

12:19 09.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПоследний звонок в школе
Последний звонок в школе
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Более 4,5 тысяч выпускников окончили школу с медалью "За особые успехи в учении" в Московской области в текущем году, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минобразования.
"Свыше 4,5 тысячи подмосковных выпускников закончили учебный год, получив медаль "За особые успехи в учении". Это 13% от количества всех выпускников этого года", – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина, которую цитирует пресс-служба.
Она отметила, что всего в текущем году в регионе 34 562 выпускника.
"Годом ранее за особые успехи в обучении были награждены порядка 4 тысяч медалистов из 33 тысячи выпускников. В этом году медаль не зависела от результатов ЕГЭ. Ребята уже получили аттестаты и медали по результатам итоговых отметок, а ЕГЭ сдают те, кто планирует продолжить обучение в вузе", – добавила Каклюгина.
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