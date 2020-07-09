Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200709/1574103920.html
Хабриева рассказала о дальнейшей работе после принятия поправок
Важно спланировать законодательную деятельность и соотнести ее с подзаконным регулированием, чтобы реализация конституционных поправок не превратилась в... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:17
голосование по поправкам в конституцию
талия хабриева
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1400x0_80_0_0_bc27c6f08f62c7ec30599e2bb79898f8.jpg
https://ria.ru/20200709/1574095911.html
https://ria.ru/20200706/1573970334.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_0:173:2805:1751_1400x0_80_0_0_bc27c6f08f62c7ec30599e2bb79898f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_30:0:2759:2047_1400x0_80_0_0_e6514f5fcd81aadd4d86a89ffb89bf9e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156353/78/1563537807_371:0:2418:2047_1400x0_80_0_0_e966d44866346e106e40d49467dfb0ac.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
талия хабриева, общество

Хабриева рассказала о дальнейшей работе после принятия поправок

12:17 09.07.2020
1080
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкТалия Хабриева
Талия Хабриева
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Талия Хабриева. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Важно спланировать законодательную деятельность и соотнести ее с подзаконным регулированием, чтобы реализация конституционных поправок не превратилась в формальность, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, Талия Хабриева.
На заседании президиума Совета законодателей РФ на тему "Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции РФ" она отметила, что после принятия поправок в конституцию изменения коснутся законодательства субъектов федерации и уровня муниципальных правовых актов.
Дмитрий Медведев
Вчера, 10:18
Медведев оценил итоги голосования по поправкам в Конституцию
"Это очень большой объем, более 650 актов, мы предварительно считали. 557 законов субъектов федерации в сфере социального обеспечения, оказания медицинской помощи, о местном самоуправлении потребуют своей коррекции. А если ещё посмотреть на корректировку уставов муниципальных образований и иных муниципальных правовых актов, это уже десятки тысяч актов", - сказала она.
По ее словам, важно определить правильную последовательность принятия законодательства, а также границы самостоятельности регионов.
"Вот при таких масштабах правотворческой работы в каждом субъекте, в каждом муниципальном образовании, на мой взгляд, важно во-первых, не допустить темпоральный разрыв в реализации конституционных поправок на всей территории страны, во-вторых, определить правильную последовательность, а в-третьих определить границы самостоятельности субъектов, когда они могут принимать новые акты, не дожидаясь федерального регулирования", - добавила Хабриева.
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
6 июля, 18:09Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК рассказали о сложностях при проведении голосования по поправкам
Она отметила, что нужно провести "инвентаризацию всего того, что затрагивает конституционная реформа", а кроме того, провести "планирование законодательной деятельности, которая соотносится с подзаконным регулированием, чтобы не превратилось в формальную реализацию конституционных поправок". Также, по ее словам, важна "синхронизация принятия правовых актов субъектов как с федеральным уровнем, так и с муниципальным".
Хабриева подчеркнула, что большая часть конституционных новелл требует создания нормативной базы федерального уровня.
"Реализация конституционных поправок будет не однолинейной, это очень системная и довольно сложная работа", - резюмировала она.
300003
Обсудить 0
Голосование по поправкам в КонституциюТалия ХабриеваОбщество
Рекомендуем
Возле здания Дома правительства Российской Федерации
Кабмин отклонил проект о размере вклада, доход с которого облагается НДФЛ
Здание Государственной Думы РФ
ГД приняла в I чтении проект об удостоверениях для лиц без гражданства
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии открытия Ржевского мемориала
Песков ответил на сообщение о разговоре Путина и Лукашенко об объединении
Здание Государственной Думы РФ
ГД разрешила списать долги по льготным кредитам на поддержку занятости
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Жириновский пригрозил уходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
Стенд Сбербанка
Сбербанк запускает новую систему платежных сервисов SberPay
Здание Государственной Думы РФ
Госдума сохранила единые правила налогообложения операций с деньгами
Глава Национального банка Украины Яков Смолий на заседании Верховной Рады
"Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Дижон, Франция
Во Франции задержали еще пять человек по делу о беспорядках в Дижоне
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Матвиенко оценила вероятность пожизненного сенаторства Медведева
Валентина Матвиенко на встрече членов Совета Федерации РФ с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимиром Якушевым
Матвиенко прокомментировала идею "присоединить" ДНР и ЛНР к России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении на Белоруссию
Сотрудники ФСБ России проводят задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
В СК рассказали, кто дал показания против Фургала
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави
МИД Ирана прокомментировал заявления США о перехвате оружия
Российское трубоукладочное судно Академик Черский в порту Мукран, Германия
Глава Минобороны Германии ответила на претензии к "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:28Соцработники за время самоизоляции помогли более 1,8 миллиона москвичей
08:27В Узбекистане зафиксировали 464 новых случая COVID-19
08:26Роскачество рассказало о популярных и полезных добавках в хлебе
08:26Власти рассказали подробности ЧП в жилом доме в Кировской области
08:20В Башкирии нашли убитым ветерана Великой Отечественной войны
08:14СК проведет проверку после взрыва газа в доме в Кировской области
08:12В Новосибирской области выявили 111 новых случаев COVID-19
08:08В Рузе восстановили движение по Волоколамскому шоссе
08:07Первый робот Promobot стал сотрудником пермского МФЦ
07:57Правительство Хабаровского края работает штатно после задержания Фургала
07:55СМИ: в Гонконге закроют школы из-за роста числа случаев COVID-19
07:54В Пензенской области число жертв COVID-19 достигло 60 человек
07:52Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу
07:51В Индии число заболевших COVID-19 приблизилось к 800 тысячам человек
07:49В Хабаровском крае могут вернуть жесткие ограничения по COVID-19
07:48Тюменская область вышла в лидеры по индексу промпроизводства в январе-мае
07:46В Пензенской области продлили ограничения по коронавирусу
07:43В Москве Пушкинский музей открывается для посетителей
07:42В Доминикане число случаев COVID-19 превысило 40 тысяч
07:41В США создали группу по борьбе с кибермошенничеством
Лента новостейМолния