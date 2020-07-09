Хабриева рассказала о дальнейшей работе после принятия поправок

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Важно спланировать законодательную деятельность и соотнести ее с подзаконным регулированием, чтобы реализация конституционных поправок не превратилась в формальность, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, Важно спланировать законодательную деятельность и соотнести ее с подзаконным регулированием, чтобы реализация конституционных поправок не превратилась в формальность, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по поправкам в конституцию, Талия Хабриева

На заседании президиума Совета законодателей РФ на тему "Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи с принятием поправок к Конституции РФ" она отметила, что после принятия поправок в конституцию изменения коснутся законодательства субъектов федерации и уровня муниципальных правовых актов.

"Это очень большой объем, более 650 актов, мы предварительно считали. 557 законов субъектов федерации в сфере социального обеспечения, оказания медицинской помощи, о местном самоуправлении потребуют своей коррекции. А если ещё посмотреть на корректировку уставов муниципальных образований и иных муниципальных правовых актов, это уже десятки тысяч актов", - сказала она.

По ее словам, важно определить правильную последовательность принятия законодательства, а также границы самостоятельности регионов.

"Вот при таких масштабах правотворческой работы в каждом субъекте, в каждом муниципальном образовании, на мой взгляд, важно во-первых, не допустить темпоральный разрыв в реализации конституционных поправок на всей территории страны, во-вторых, определить правильную последовательность, а в-третьих определить границы самостоятельности субъектов, когда они могут принимать новые акты, не дожидаясь федерального регулирования", - добавила Хабриева.

Она отметила, что нужно провести "инвентаризацию всего того, что затрагивает конституционная реформа", а кроме того, провести "планирование законодательной деятельности, которая соотносится с подзаконным регулированием, чтобы не превратилось в формальную реализацию конституционных поправок". Также, по ее словам, важна "синхронизация принятия правовых актов субъектов как с федеральным уровнем, так и с муниципальным".

Хабриева подчеркнула, что большая часть конституционных новелл требует создания нормативной базы федерального уровня.