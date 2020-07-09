Во Франции задержали еще пять человек по делу о беспорядках в Дижоне

По информации газеты, в конце июня 11 человек, задержанных по этому делу, были осуждены за торговлю наркотиками и вооруженное участие в скоплении людей.

Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.