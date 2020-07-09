https://ria.ru/20200709/1574103864.html
Во Франции задержали еще пять человек по делу о беспорядках в Дижоне
Правоохранительные органы Франции задержали еще пять человек в рамках расследования беспорядков в Дижоне, происходивших с 12 по 15 июня, сообщает издание Ouest... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:16
2020-07-09T12:16
франция
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147710/74/1477107460_0:240:2560:1680_1400x0_80_0_0_772d3e3f68f324f39658df90494f3d54.jpg
https://ria.ru/20200623/1573349228.html
франция
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147710/74/1477107460_0:240:2560:1680_1400x0_80_0_0_772d3e3f68f324f39658df90494f3d54.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147710/74/1477107460_0:0:2560:1920_1400x0_80_0_0_06045f7a873265f03c2db5e3448495f8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/147710/74/1477107460_320:0:2240:1920_1400x0_80_0_0_2c815a0020f58ec20892ab99b126bfee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, в мире
ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости.
Правоохранительные органы Франции
задержали еще пять человек в рамках расследования беспорядков в Дижоне, происходивших с 12 по 15 июня, сообщает издание Ouest France со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что четверо задержанных были помещены под стражу.
По информации газеты, в конце июня 11 человек, задержанных по этому делу, были осуждены за торговлю наркотиками и вооруженное участие в скоплении людей.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.