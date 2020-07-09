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Во Франции задержали еще пять человек по делу о беспорядках в Дижоне
Правоохранительные органы Франции задержали еще пять человек в рамках расследования беспорядков в Дижоне, происходивших с 12 по 15 июня, сообщает издание Ouest... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:16
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франция, в мире

Во Франции задержали еще пять человек по делу о беспорядках в Дижоне

12:16 09.07.2020
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© Flickr / alexxisДижон, Франция
Дижон, Франция
© Flickr / alexxis
Дижон, Франция. Архивное фото
ПАРИЖ, 9 июл – РИА Новости. Правоохранительные органы Франции задержали еще пять человек в рамках расследования беспорядков в Дижоне, происходивших с 12 по 15 июня, сообщает издание Ouest France со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что четверо задержанных были помещены под стражу.
По информации газеты, в конце июня 11 человек, задержанных по этому делу, были осуждены за торговлю наркотиками и вооруженное участие в скоплении людей.
Беспорядки в Дижоне начались в ночь на 13 июня и продолжались четыре ночи. Ситуация стала следствием разборок представителей общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными жителями, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение юноши-выходца из Чечни членами банды. В результате разборок несколько человек получили травмы и ранения.
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