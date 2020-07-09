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Новости Подмосковья
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Свыше 200 решений в пользу Госжилинспекции вынес арбитраж Подмосковья
Более двухсот решений в пользу подмосковной Госжилинспекции вынес Арбитражный суд Московской области в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:29
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)

Свыше 200 решений в пользу Госжилинспекции вынес арбитраж Подмосковья

12:29 09.07.2020
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© Фото : Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»Арбитражный суд Московской области
Арбитражный суд Московской области
© Фото : Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области»
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Более двухсот решений в пользу подмосковной Госжилинспекции вынес Арбитражный суд Московской области в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Основная часть исковых заявлений касается оспаривания предписаний, постановлений об административной ответственности и решений о внесении (либо невнесении) изменений в реестр лицензий управляющих организаций", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.
Она также привела пример серию из 65 дел по исковым заявлениям ООО "Теплоцентраль" из городского округа Щелково об оспаривании предписаний Госжилинспекции о перерасчете платы за отопление по строке "долг прошлых периодов.
"Проанализировав содержание одного из предписаний, суд в удовлетворении исковых требований отказал. Апелляционная и кассационная инстанции оставили данное решение без изменения. По остальным 64 делам предписания также оставлены в силе", - добавила Федина.
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