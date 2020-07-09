Свыше 200 решений в пользу Госжилинспекции вынес арбитраж Подмосковья

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Более двухсот решений в пользу подмосковной Госжилинспекции вынес Арбитражный суд . Более двухсот решений в пользу подмосковной Госжилинспекции вынес Арбитражный суд Московской области в первом полугодии 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Основная часть исковых заявлений касается оспаривания предписаний, постановлений об административной ответственности и решений о внесении (либо невнесении) изменений в реестр лицензий управляющих организаций", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.

Она также привела пример серию из 65 дел по исковым заявлениям ООО "Теплоцентраль" из городского округа Щелково об оспаривании предписаний Госжилинспекции о перерасчете платы за отопление по строке "долг прошлых периодов.