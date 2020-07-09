Подмосковным компаниям компенсируют затраты на лизинг автомобилей

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Каршеринговые компании и другие организации, сдающие машины в аренду, расположенные на территории Московской области, смогут получить субсидию покрывающую до 25% расходов на авансовый платёж по договору операционного лизинга на приобретение автомобильной техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"На территории Подмосковья зарегистрировано 1068 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют в аренду транспортные средства. Новый механизм поможет сделать аренду и лизинг автомобилей привлекательнее", - приводятся слова главы ведомства Натальи Еговорой.
По ее словам, сумма компенсации составляет не более 350 тысяч рублей для легкового автомобиля, не более 500 тысяч рублей для легкого коммерческого автомобиля категории N1. Для остальных категорий колесных транспортных средств предусмотрена субсидия не более 900 тысяч рублей.