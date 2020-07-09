Подмосковным компаниям компенсируют затраты на лизинг автомобилей

"На территории Подмосковья зарегистрировано 1068 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют в аренду транспортные средства. Новый механизм поможет сделать аренду и лизинг автомобилей привлекательнее", - приводятся слова главы ведомства Натальи Еговорой.

По ее словам, сумма компенсации составляет не более 350 тысяч рублей для легкового автомобиля, не более 500 тысяч рублей для легкого коммерческого автомобиля категории N1. Для остальных категорий колесных транспортных средств предусмотрена субсидия не более 900 тысяч рублей.