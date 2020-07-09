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Новости Подмосковья
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Подмосковным компаниям компенсируют затраты на лизинг автомобилей
Каршеринговые компании и другие организации, сдающие машины в аренду, расположенные на территории Московской области, смогут получить субсидию покрывающую до... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:13
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
московская область (подмосковье)

Подмосковным компаниям компенсируют затраты на лизинг автомобилей

12:13 09.07.2020
30
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМашина службы каршеринга "Belka Car" едет по Моховой улице в Москве
Машина службы каршеринга Belka Car едет по Моховой улице в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Каршеринговые компании и другие организации, сдающие машины в аренду, расположенные на территории Московской области, смогут получить субсидию покрывающую до 25% расходов на авансовый платёж по договору операционного лизинга на приобретение автомобильной техники, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"На территории Подмосковья зарегистрировано 1068 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые предоставляют в аренду транспортные средства. Новый механизм поможет сделать аренду и лизинг автомобилей привлекательнее", - приводятся слова главы ведомства Натальи Еговорой.
По ее словам, сумма компенсации составляет не более 350 тысяч рублей для легкового автомобиля, не более 500 тысяч рублей для легкого коммерческого автомобиля категории N1. Для остальных категорий колесных транспортных средств предусмотрена субсидия не более 900 тысяч рублей.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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