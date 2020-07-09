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В Рузе более 50 человек эвакуировали после подтопления
Свыше 50 человек эвакуировано в подмосковной Рузе после подтопления, специалисты продолжают устранять последствия произошедшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:12
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
руза
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), руза, происшествия

В Рузе более 50 человек эвакуировали после подтопления

12:12 09.07.2020
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© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской областиПоследствия поднятия уровня воды в реке Городянка в результате подмыва технической насыпи в городском поселении Руза
Последствия поднятия уровня воды в реке Городянка в результате подмыва технической насыпи в городском поселении Руза
© Фото : ГУ МЧС РФ по Московской области
Последствия поднятия уровня воды в реке Городянка в результате подмыва технической насыпи в городском поселении Руза
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Свыше 50 человек эвакуировано в подмосковной Рузе после подтопления, специалисты продолжают устранять последствия произошедшего, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб сообщал РИА Новости, что два дома смыло водой и почти 30 приусадебных участков подтопило в Рузе во время прокладки обводного канала.
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В МЧС РФ поясняют, что подтопление произошло в результате сильных дождей, из-за которых овраг заполнился водой по верхнему течению реки Городянка, а в дальнейшем - подмыв технической насыпи и выход воды через жилой сектор в реку Руза.
"Спасателями произведена своевременная эвакуация 52 человек, из них семь детей, в подготовленный пункт временного размещения и организовано горячее питание. В настоящее время уровень воды в жилом секторе составляет до 15 сантиметров. Угроза дальнейшего подтопления отсутствует. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
В результате происшествия частично размыт мост через реку Городянка. Отмечается, что специалисты продолжают устранять последствия подтопа.
"По итогам внеочередного заседания КЧСиОПБ на территории городского округа введен режим "ЧС муниципального характера", - отмечается в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РузаПроисшествия
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