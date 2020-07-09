В Рузе более 50 человек эвакуировали после подтопления

"Спасателями произведена своевременная эвакуация 52 человек, из них семь детей, в подготовленный пункт временного размещения и организовано горячее питание. В настоящее время уровень воды в жилом секторе составляет до 15 сантиметров. Угроза дальнейшего подтопления отсутствует. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.