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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200709/1574103588.html
В Литве число случаев COVID-19 достигло 1857
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1857, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19. РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
воз
литва
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, воз, литва

В Литве число случаев COVID-19 достигло 1857

12:11 09.07.2020
107
© Sputnik / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik
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Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве увеличилось до 1857, сообщает в четверг сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.
Отмечается, что за минувшие сутки подтверждены три случая заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1564 человека, 79 умерли.
За среду в республике провели 3993 теста на коронавирус, за все время – 451 987.
В Литве с 16 марта был введен карантин, правительство решило с 17 июня его отменить, но сохранить режим чрезвычайной ситуации, объявленный на государственном уровне из-за пандемии коронавируса.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 11,6 миллиона случаев заражения, свыше 539 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ВОЗЛитва
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