В Тульской области число жертв коронавируса достигло 141

ВОРОНЕЖ, 9 июл - РИА Новости. Четыре пациента возрасте от 48 до 90 лет с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки в Тульской области, общее число летальных случаев достигло 141, выздоровели более 6 тысяч человек, сообщает областное правительство.
За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 64 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
"Выздоровели 37 жителей Тулы и других районов области", - говорится в сообщении.
За сутки в области четыре пациента с подтвержденным COVID-19 скончались от пневмонии.
"Это жители Белева, Венева, Плавска и Киреевского района в возрасте от 48 до 90 лет. У двух пациентов в анамнезе хронические заболевания", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день COVID-19 в Тульской области подтвержден у 7312 человек, выздоровели 6034 пациента. Всего в регионе скончался 141 пациент с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Население Тульской области составляет 1,466 миллиона человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.