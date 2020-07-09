В туротрасли Калининграда число вакансий выросло в три раза

"Вслед за активностью туристов увеличилась активность на рынке труда в группе профессий "Туризм, рестораны". И хотя ее "докарантинный" уровень пока не достигнут, туротрасль старается наверстать упущенное. В Калининграде отрасль возвращается к докризисным показателям. Количество вакансий в туристической отрасли на начало июля выросло на 231% (в 3,3 раза) по сравнению с последними неделями периода самоизоляции", - говорится в сообщении.