В туротрасли Калининграда число вакансий выросло в три раза

КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Число вакансий в туристической отрасли Калининградской области в июле выросло в 3,3 раза (на 231%) по сравнению с последними неделями самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мае, говорится в сообщении пресс-службы сервиса "Авито".
"Вслед за активностью туристов увеличилась активность на рынке труда в группе профессий "Туризм, рестораны". И хотя ее "докарантинный" уровень пока не достигнут, туротрасль старается наверстать упущенное. В Калининграде отрасль возвращается к докризисным показателям. Количество вакансий в туристической отрасли на начало июля выросло на 231% (в 3,3 раза) по сравнению с последними неделями периода самоизоляции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя зарплата в Калининграде в группе профессий "Туризм, рестораны" составила 27,8 тысячи рублей. Это незначительное снижение по сравнению с концом мая (на 6%). В целом по России зарплаты остались почти такими же, как год назад. Ранее аналитический центр "Авито Работы" выяснил, что средняя зарплата в России по всем отраслям по итогам второго квартала 2020 года составила 41,5 тысячи рублей в месяц и выросла примерно у трети специальностей.