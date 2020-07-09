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В туротрасли Калининграда число вакансий выросло в три раза
Число вакансий в туристической отрасли Калининградской области в июле выросло в 3,3 раза (на 231%) по сравнению с последними неделями самоизоляции из-за... РИА Новости, 09.07.2020
2020-07-09T12:31
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353
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туризм, новости - туризм, калининградская область, калининград

В туротрасли Калининграда число вакансий выросло в три раза

12:07 09.07.2020 (обновлено: 12:31 09.07.2020)
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КАЛИНИНГРАД, 9 июл - РИА Новости. Число вакансий в туристической отрасли Калининградской области в июле выросло в 3,3 раза (на 231%) по сравнению с последними неделями самоизоляции из-за пандемии коронавируса в мае, говорится в сообщении пресс-службы сервиса "Авито".
"Вслед за активностью туристов увеличилась активность на рынке труда в группе профессий "Туризм, рестораны". И хотя ее "докарантинный" уровень пока не достигнут, туротрасль старается наверстать упущенное. В Калининграде отрасль возвращается к докризисным показателям. Количество вакансий в туристической отрасли на начало июля выросло на 231% (в 3,3 раза) по сравнению с последними неделями периода самоизоляции", - говорится в сообщении.
Отмечается, что средняя зарплата в Калининграде в группе профессий "Туризм, рестораны" составила 27,8 тысячи рублей. Это незначительное снижение по сравнению с концом мая (на 6%). В целом по России зарплаты остались почти такими же, как год назад. Ранее аналитический центр "Авито Работы" выяснил, что средняя зарплата в России по всем отраслям по итогам второго квартала 2020 года составила 41,5 тысячи рублей в месяц и выросла примерно у трети специальностей.
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